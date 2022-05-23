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Украинские войска дважды обстреляли Горловку

Украинские войска дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.05.2022

Украинские войска дважды обстреляли Горловку

Украинские войска в понедельник утром дважды обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из гранатомета и снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:16

2022-05-23T11:16

2022-05-23T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром дважды обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из гранатомета и снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 4 гранаты из СПГ; 10:10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, вооруженные силы украины