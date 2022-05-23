https://ria.ru/20220523/golmovskiy-1790104196.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 23.05.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска подвергли минометному обстрелу поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:57

2022-05-23T10:57

2022-05-23T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Украинские войска подвергли минометному обстрелу поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика