https://ria.ru/20220523/gaz-1790286751.html

Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом"

Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом" - РИА Новости, 24.05.2022

Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом"

Власти Молдавии распорядились о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-23T23:53

2022-05-23T23:53

2022-05-24T00:02

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Власти Молдавии распорядились о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа "Газпрому", заявил спикер парламента Игорь Гросу.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в среду приняла решение о заключении договора между госпредприятием Energocom и компанией "Молдовагаз" на приобретение природного газа в объеме 24,5 миллионов кубометров по закупочной цене марта-апреля."Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти "Молдовагаз", потому что дочка "Газпрома" практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime.По его словам, благодаря этим действиям властей "Молдовагаз" сможет рассчитаться с "Газпромом" за очередной месяц. Однако сейчас страна ищет возможности заключить договора о поставках газа из альтернативных источников."Пока у нас не будет несколько альтернативных источников, придется решать проблему в ручном режиме. У нас есть время, но к следующей зиме нужно преодолеть эту проблему и не делать ставку на "Молдовагаз", мы убедились, что этой компании нельзя доверять", - подчеркнул спикер."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220514/moldoviya-1788463936.html

молдавия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром