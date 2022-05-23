https://ria.ru/20220523/gaz-1790286751.html
Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом"
Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом" - РИА Новости, 24.05.2022
Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом"
Власти Молдавии распорядились о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-23T23:53
2022-05-23T23:53
2022-05-24T00:02
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Власти Молдавии распорядились о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа "Газпрому", заявил спикер парламента Игорь Гросу.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в среду приняла решение о заключении договора между госпредприятием Energocom и компанией "Молдовагаз" на приобретение природного газа в объеме 24,5 миллионов кубометров по закупочной цене марта-апреля."Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти "Молдовагаз", потому что дочка "Газпрома" практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime.По его словам, благодаря этим действиям властей "Молдовагаз" сможет рассчитаться с "Газпромом" за очередной месяц. Однако сейчас страна ищет возможности заключить договора о поставках газа из альтернативных источников."Пока у нас не будет несколько альтернативных источников, придется решать проблему в ручном режиме. У нас есть время, но к следующей зиме нужно преодолеть эту проблему и не делать ставку на "Молдовагаз", мы убедились, что этой компании нельзя доверять", - подчеркнул спикер."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220514/moldoviya-1788463936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, молдовагаз, газпром
23:53 23.05.2022 (обновлено: 00:02 24.05.2022)
Власти Молдавии помогли "Молдовагазу" расплатиться с "Газпромом"
Власти Молдавии купили газ у "Молдовагаза", чтобы компания расплатилась с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Власти Молдавии распорядились о закупке резервного объема газа у "Молдовагаза", чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа "Газпрому", заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии
в среду приняла решение о заключении договора между госпредприятием Energocom и компанией "Молдовагаз
" на приобретение природного газа в объеме 24,5 миллионов кубометров по закупочной цене марта-апреля.
"Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти "Молдовагаз", потому что дочка "Газпрома
" практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее", - заявил Гросу в эфире телеканала Prime.
По его словам, благодаря этим действиям властей "Молдовагаз" сможет рассчитаться с "Газпромом" за очередной месяц. Однако сейчас страна ищет возможности заключить договора о поставках газа из альтернативных источников.
"Пока у нас не будет несколько альтернативных источников, придется решать проблему в ручном режиме. У нас есть время, но к следующей зиме нужно преодолеть эту проблему и не делать ставку на "Молдовагаз", мы убедились, что этой компании нельзя доверять", - подчеркнул спикер.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.