https://ria.ru/20220523/gaz-1790286647.html

Греческая DEPA расплатилась с "Газпромом" за апрельские поставки газа

Греческая DEPA расплатилась с "Газпромом" за апрельские поставки газа - РИА Новости, 24.05.2022

Греческая DEPA расплатилась с "Газпромом" за апрельские поставки газа

Греческая газовая компания DEPA завершила расчеты с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа, платеж совершен в евро, сообщило Афинское агентство... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-23T23:59

2022-05-23T23:59

2022-05-24T00:04

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АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Греческая газовая компания DEPA завершила расчеты с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа, платеж совершен в евро, сообщило Афинское агентство новостей АМНА."Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены", - сообщило АМНА."В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным", - сообщило агентство.Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".Прежде, чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) ждали решения Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220523/deshevizna-1790060491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, греция, газпром, газпромбанк, московская биржа