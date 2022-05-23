23:59 23.05.2022 (обновлено: 00:04 24.05.2022)
Греческая DEPA расплатилась с "Газпромом" за апрельские поставки газа
Греческая компания DEPA расплатилась с "Газпромом" за апрельские поставки газа
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская" . Архивное фото
АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Греческая газовая компания DEPA завершила расчеты с "Газпромом" за апрельские поставки природного газа, платеж совершен в евро, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Платеж был совершен в соответствии с указаниями Европейской комиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что международные рамки санкций и решения Европейского союза не будут нарушены", - сообщило АМНА.
"В продолжение сотрудничества с греческими властями, платеж был произведен в евро, в соответствии с сотрудничеством с "Газпромом", и был полностью безопасным", - сообщило агентство.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа – "Газпромом".
Прежде, чем согласиться с новой схемой оплаты, правительство Греции и основные импортеры природного газа (DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas) ждали решения Еврокомиссии.