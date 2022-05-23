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Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа - РИА Новости, 23.05.2022
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Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа
Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа - РИА Новости, 23.05.2022
Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа
Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить свои рекомендации по оплате российского газа, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T22:19
2022-05-23T22:54
экономика
нидерланды
еврокомиссия
евросоюз
газпромбанк
эрик мамер
марк рютте
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить свои рекомендации по оплате российского газа, сообщает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, Еврокомиссия издавала несколько руководств по прояснению вопроса, однако ни разу не уточняла в письменном виде, не противоречит ли рублевый счет ее санкциям."Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства", - приводит агентство слова Рютте.По его словам, пока все не прояснится, власти Нидерландов заявляют компаниям, что лучше перестраховаться.Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, а за платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
https://ria.ru/20220523/evropa-1790061822.html
https://ria.ru/20220519/gaz-1789396782.html
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экономика, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз, газпромбанк, эрик мамер, марк рютте
22:19 23.05.2022 (обновлено: 22:54 23.05.2022)
 
Премьер Нидерландов призвал ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа

Bloomberg: премьер Нидерландов Рютте призвал ЕК пояснить вопрос с оплатой российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить свои рекомендации по оплате российского газа, сообщает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, Еврокомиссия издавала несколько руководств по прояснению вопроса, однако ни разу не уточняла в письменном виде, не противоречит ли рублевый счет ее санкциям.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 00:49
Цены на газ в Европе до конца года будут выше среднего многолетнего уровня
"Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства", - приводит агентство слова Рютте.
По его словам, пока все не прояснится, власти Нидерландов заявляют компаниям, что лучше перестраховаться.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС не менял своих рекомендаций по платежам за газ из РФ, счета должны быть открыты и оплачены в валюте, указанной в контракте, а за платежом в этой валюте должна последовать декларация о том, что обязательство по платежу выполнено.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 10:43
Новак рассказал о количестве оплативших за газ в рублях компаний
 
ЭкономикаНидерландыЕврокомиссияЕвросоюзГазпромбанкЭрик МамерМарк Рютте
 
 
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