https://ria.ru/20220523/gaz-1790205587.html

Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома

Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал европейцев понизить температуру на... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:25

2022-05-23T17:03

александр новак

европа

россия

германия

мэа

опек

газпром

северный поток

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал европейцев понизить температуру на регуляторах в своих домах, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов.Он заявил, что МЭА разработало для достижения этой цели план из десяти пунктов.При этом он ошибся в данных, занизив мощность газопровода в три раза.Так, в 2020 и 2021 годах по этой трубе из России в Германию поступило по 59,2 миллиарда кубометров. Эти показатели стали рекордным для газопровода.Сейчас "Северный поток" — основной маршрут "Газпрома" для поставок газа в Европу.МЭА в марте, после начала специальной военной операции России на Украине, опубликовало два плана, как Европе сократить зависимость от российских нефти и газа. К примеру, агентство полагает, что уменьшение температуры в жилище на один градус Цельсия способно сократить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров.При этом в апреле Организация стран — экспортеров нефти, а также альянс ОПЕК+ исключили МЭА из перечня независимых источников информации для своих расчетов и заменили его на аналитические компании Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак пояснял, что решение связано с необъективностью МЭА, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по энергорынку.МЭА появилось в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Тогда некоторые крупнейшие арабские производители объявили "нефтяное эмбарго". Сейчас в организацию входит 31 страна.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/gaz-1790193036.html

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр новак, европа, россия, германия, мэа, опек, газпром, северный поток, в мире