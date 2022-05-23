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Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома - РИА Новости, 23.05.2022
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Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома
Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома - РИА Новости, 23.05.2022
Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал европейцев понизить температуру на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:25
2022-05-23T17:03
александр новак
европа
россия
германия
мэа
опек
газпром
северный поток
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал европейцев понизить температуру на регуляторах в своих домах, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов.Он заявил, что МЭА разработало для достижения этой цели план из десяти пунктов.При этом он ошибся в данных, занизив мощность газопровода в три раза.Так, в 2020 и 2021 годах по этой трубе из России в Германию поступило по 59,2 миллиарда кубометров. Эти показатели стали рекордным для газопровода.Сейчас "Северный поток" — основной маршрут "Газпрома" для поставок газа в Европу.МЭА в марте, после начала специальной военной операции России на Украине, опубликовало два плана, как Европе сократить зависимость от российских нефти и газа. К примеру, агентство полагает, что уменьшение температуры в жилище на один градус Цельсия способно сократить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров.При этом в апреле Организация стран — экспортеров нефти, а также альянс ОПЕК+ исключили МЭА из перечня независимых источников информации для своих расчетов и заменили его на аналитические компании Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак пояснял, что решение связано с необъективностью МЭА, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по энергорынку.МЭА появилось в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Тогда некоторые крупнейшие арабские производители объявили "нефтяное эмбарго". Сейчас в организацию входит 31 страна.
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александр новак, европа, россия, германия, мэа, опек, газпром, северный поток, в мире
16:25 23.05.2022 (обновлено: 17:03 23.05.2022)
 
Глава МЭА занизил мощность "Севпотока" и призвал слабее обогревать дома

Глава МЭА Бироль занизил мощность "Северного потока" и посоветовал меньше отапливать дома

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра
Береговые объекты на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Береговые объекты на территории газораспределительного центра. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал европейцев понизить температуру на регуляторах в своих домах, чтобы сократить зависимость от российских энергоресурсов.
Он заявил, что МЭА разработало для достижения этой цели план из десяти пунктов.

"Зима в Европе будет довольно сложной, в Германии в том числе. Один из наших анализов показывает, что если мы отрегулируем температуру на термостате, опустив ее на два градуса, то этого будет достаточно для экономии 20 миллиардов кубометров, что эквивалентно газу, идущему из первого "Северного потока", — заявил Бироль.

При этом он ошибся в данных, занизив мощность газопровода в три раза.
Так, в 2020 и 2021 годах по этой трубе из России в Германию поступило по 59,2 миллиарда кубометров. Эти показатели стали рекордным для газопровода.
Сейчас "Северный поток" — основной маршрут "Газпрома" для поставок газа в Европу.
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МЭА в марте, после начала специальной военной операции России на Украине, опубликовало два плана, как Европе сократить зависимость от российских нефти и газа. К примеру, агентство полагает, что уменьшение температуры в жилище на один градус Цельсия способно сократить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров.
При этом в апреле Организация стран — экспортеров нефти, а также альянс ОПЕК+ исключили МЭА из перечня независимых источников информации для своих расчетов и заменили его на аналитические компании Wood Mackenzie и Rystad Energy. Российский вице-премьер Александр Новак пояснял, что решение связано с необъективностью МЭА, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по энергорынку.
МЭА появилось в 1974 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Тогда некоторые крупнейшие арабские производители объявили "нефтяное эмбарго". Сейчас в организацию входит 31 страна.
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