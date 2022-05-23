Польша не может заменить российский сжиженный газ, пишут СМИ
Rzeczpospolita: Польша не может заменить российский сжиженный газ, что вызвало рост цен
© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Польша пока не может заменить российский сжиженный газ, что вызвало резкий рост цен на это топливо, сообщает издание Rzeczpospolita.
"У нас сегодня нет соответствующей инфраструктуры, чтобы полностью заменить импорт сжиженного газа из России поставками с других направлений. Подорожание коснется не только водителей", - говорится в сообщении.
По данным издания, в текущем году цены на сжиженный газ выросли уже на несколько десятков процентов. Последующие повышения - это только вопрос времени. "Иначе не может быть, поскольку отечественным производством и добычей мы способны удовлетворить только 20% нашего спроса, а целых 60% мы импортировали из России", - приводит газета слова председателя правления Польской палаты сжиженного газа Павла Бельского.
По его мнению, единственной существенной альтернативой импорту сжиженного газа из России является поставки через порты ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), которые в принципе выгодно осуществлять в Польшу по железной дороге. "Между тем, не хватит достаточного количества цистерн для перевозки сжиженного газа", – говорит Бельский.
Проблемы видят и польские топливные компании, которые занимаются поставками газа для заправки автомобилей. Одна из них Orlen, которая удовлетворяет около 30% внутреннего спроса на сжиженный газ. Около половины газа, продаваемого в Польше, Orlen производит на своих нефтеперерабатывающих заводах, а остальное импортирует. "В настоящее время мы интенсивно используем наш порт в Щецине и анализируем дальнейшие возможности поставок из портов Западной Европы", – приводит газета сообщение пресс-службы Orlen.