https://ria.ru/20220523/gaz-1790136864.html

Польша не может заменить российский сжиженный газ, пишут СМИ

Польша не может заменить российский сжиженный газ, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2022

Польша не может заменить российский сжиженный газ, пишут СМИ

Польша пока не может заменить российский сжиженный газ, что вызвало резкий рост цен на это топливо, сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:52

2022-05-23T12:52

2022-05-23T12:52

экономика

польша

россия

природный газ

в мире

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dbf4527f930886380d0b9a81774b23c.jpg

ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Польша пока не может заменить российский сжиженный газ, что вызвало резкий рост цен на это топливо, сообщает издание Rzeczpospolita.Ранее Польша ввела санкции в отношении польской дочки российского "Новатэка" - Novatek Green Energy, которая поставляла в Польшу сжиженный газ, и обязала передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям."У нас сегодня нет соответствующей инфраструктуры, чтобы полностью заменить импорт сжиженного газа из России поставками с других направлений. Подорожание коснется не только водителей", - говорится в сообщении.По данным издания, в текущем году цены на сжиженный газ выросли уже на несколько десятков процентов. Последующие повышения - это только вопрос времени. "Иначе не может быть, поскольку отечественным производством и добычей мы способны удовлетворить только 20% нашего спроса, а целых 60% мы импортировали из России", - приводит газета слова председателя правления Польской палаты сжиженного газа Павла Бельского.По его мнению, единственной существенной альтернативой импорту сжиженного газа из России является поставки через порты ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен), которые в принципе выгодно осуществлять в Польшу по железной дороге. "Между тем, не хватит достаточного количества цистерн для перевозки сжиженного газа", – говорит Бельский.Проблемы видят и польские топливные компании, которые занимаются поставками газа для заправки автомобилей. Одна из них Orlen, которая удовлетворяет около 30% внутреннего спроса на сжиженный газ. Около половины газа, продаваемого в Польше, Orlen производит на своих нефтеперерабатывающих заводах, а остальное импортирует. "В настоящее время мы интенсивно используем наш порт в Щецине и анализируем дальнейшие возможности поставок из портов Западной Европы", – приводит газета сообщение пресс-службы Orlen.

https://ria.ru/20220523/bmw-1790118817.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, польша, россия, природный газ, в мире, цены