https://ria.ru/20220523/gaubitsy-1790076832.html

Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США

Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США - РИА Новости, 23.05.2022

Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США

Самоходные орудия "Гиацинт-С" уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:50

2022-05-23T08:50

2022-05-23T10:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самоходные орудия "Гиацинт-С" уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео, опубликованном Минобороны."Одна из целей у нас была 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение, как минимум, батарея была подавлена", — рассказал военный.Он отметил, что дальность стрельбы "Гиацинтов-С" обычным снарядом достигает 28,5 километра.Самоходные установки выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции в контрбатарейной борьбе.После каждой атаки, а также при обнаружении беспилотников ВСУ гаубицы сразу меняют дислокацию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html

https://ria.ru/20220523/donbass-1790079647.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы самоходного орудия "Гиацинт-С" Батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила украинское подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М-777 американского производства, сообщило МО РФ. 2022-05-23T08:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)