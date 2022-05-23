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Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/gaubitsy-1790076832.html
Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США
Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США - РИА Новости, 23.05.2022
Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США
Самоходные орудия "Гиацинт-С" уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:50
2022-05-23T10:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самоходные орудия "Гиацинт-С" уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео, опубликованном Минобороны."Одна из целей у нас была 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение, как минимум, батарея была подавлена", — рассказал военный.Он отметил, что дальность стрельбы "Гиацинтов-С" обычным снарядом достигает 28,5 километра.Самоходные установки выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции в контрбатарейной борьбе.После каждой атаки, а также при обнаружении беспилотников ВСУ гаубицы сразу меняют дислокацию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html
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Кадры работы самоходного орудия "Гиацинт-С"
Батарея самоходных орудий "Гиацинт-С" уничтожила украинское подразделение 155-мм буксируемых гаубиц М-777 американского производства, сообщило МО РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
08:50 23.05.2022 (обновлено: 10:52 23.05.2022)
 
Батарея "Гиацинт-С" уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США

Минобороны РФ: батарея "Гиацинт-С" уничтожила на Украине подразделение гаубиц М-777 из США

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт"
Стрельбы самоходных артиллерийских установок Гиацинт - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стрельбы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самоходные орудия "Гиацинт-С" уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео, опубликованном Минобороны.
"Одна из целей у нас была 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение, как минимум, батарея была подавлена", — рассказал военный.
Он отметил, что дальность стрельбы "Гиацинтов-С" обычным снарядом достигает 28,5 километра.
Самоходные установки выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции в контрбатарейной борьбе.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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