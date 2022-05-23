https://ria.ru/20220523/garantii-1790283016.html
Турция ждет гарантий от Швеции в соответствии с принципом безопасности НАТО
Турция ждет гарантий от Швеции в соответствии с принципом безопасности НАТО - РИА Новости, 23.05.2022
Турция ждет гарантий от Швеции в соответствии с принципом безопасности НАТО
Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции в рамках принципа коллективной безопасности НАТО, говорится в заявлении управления коммуникаций при президенте... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:05
2022-05-23T23:05
2022-05-23T23:05
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АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции в рамках принципа коллективной безопасности НАТО, говорится в заявлении управления коммуникаций при президенте страны.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов."Несмотря на то, что наша страна принимает политику "открытых дверей" НАТО, она по-прежнему считает, что страны-члены и страны-кандидаты в альянс должны осуществлять высокий уровень сотрудничества в борьбе с терроризмом, как и во всех вопросах. Турция ожидает конкретных гарантий от Швеции, которая поддерживает террористические организации, в рамках принципа коллективной безопасности НАТО", - говорится в заявлении.
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато
Турция ждет гарантий от Швеции в соответствии с принципом безопасности НАТО
В Турции ждут гарантий от Швеции в соответствии с принципом коллективной безопасности НАТО