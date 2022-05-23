https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html

Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве

Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве - РИА Новости, 23.05.2022

Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве

Несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава бюро международной политики канцелярии... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:54

2022-05-23T17:54

2022-05-23T17:54

в мире

польша

украина

евросоюз

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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох журналистам в понедельник в Варшаве.Кумох рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС."То, что будет доминировать в различных кулуарных беседах, - это вопрос предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза", - сказал он, говоря о планах Дуды в Давосе."Мы - Польша, вся Центральная и Восточная Европа - считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным. Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?", - добавил Кумох.Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220522/es-1790019250.html

польша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, евросоюз