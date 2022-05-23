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Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве - РИА Новости, 23.05.2022
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Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве - РИА Новости, 23.05.2022
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве
Несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава бюро международной политики канцелярии... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:54
2022-05-23T17:54
в мире
польша
украина
евросоюз
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох журналистам в понедельник в Варшаве.Кумох рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС."То, что будет доминировать в различных кулуарных беседах, - это вопрос предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза", - сказал он, говоря о планах Дуды в Давосе."Мы - Польша, вся Центральная и Восточная Европа - считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным. Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?", - добавил Кумох.Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.
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в мире, польша, украина, евросоюз
17:54 23.05.2022
 
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве

Глава бюро канцелярии Дуды Кумох: некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 23 мая – РИА Новости. Несколько стран Запада блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох журналистам в понедельник в Варшаве.
Кумох рассказал, что президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Давосе будет лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
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"То, что будет доминировать в различных кулуарных беседах, - это вопрос предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза", - сказал он, говоря о планах Дуды в Давосе.
"Мы - Польша, вся Центральная и Восточная Европа - считаем, что переломим сопротивление нескольких стран Запада, которое считаем безосновательным. Предоставление Украине статуса кандидата, подчеркиваю, не принятие в Евросоюз, а только статус кандидата, ничего никому не стоит. Самые богатые страны Европы не имеют никаких поводов бояться Украины. Почему Польша Украины не боится, а должны бояться страны, которые значительно богаче Польши?", - добавил Кумох.
Ранее в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Евросовете в июне.
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