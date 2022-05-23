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Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
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Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:20
в мире
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, милитаризация Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам."Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента", - отметил он.
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в мире, европа, дмитрий песков
12:17 23.05.2022 (обновлено: 12:20 23.05.2022)
 
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков

Песков: милитаризация Европы не способствует укреплению безопасности на континенте

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, милитаризация Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил.
"В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам.
"Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента", - отметил он.
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