https://ria.ru/20220523/evropa-1790125247.html
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:17
2022-05-23T12:20
в мире
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, милитаризация Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам."Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента", - отметил он.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, дмитрий песков
12:17 23.05.2022 (обновлено: 12:20 23.05.2022)
Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков
Песков: милитаризация Европы не способствует укреплению безопасности на континенте
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, милитаризация Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Боррель заявил, что сложившая в Европе
ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине
свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил.
"В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам.
"Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента", - отметил он.