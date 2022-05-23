https://ria.ru/20220523/evropa-1790125247.html

Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков

Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022

Милитаризация Европы не способствует безопасности, заявил Песков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:17

2022-05-23T12:17

2022-05-23T12:20

в мире

европа

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149549/09/1495490959_0:165:2849:1768_1920x0_80_0_0_0e07a3f1fbdafc677114aad7ec7e0676.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, милитаризация Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам."Здесь как раз идея милитаризации. И идея дальнейшего накачивания Украины вооружениями и так далее. Это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и европейского континента", - отметил он.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европа, дмитрий песков