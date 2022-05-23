https://ria.ru/20220523/evropa-1790061822.html

Цены на газ в Европе до конца года будут выше среднего многолетнего уровня

Цены на газ в Европе до конца года будут выше среднего многолетнего уровня - РИА Новости, 23.05.2022

Цены на газ в Европе до конца года будут выше среднего многолетнего уровня

Цены на газ в Европе до конца 2022 года будут оставаться выше среднего многолетнего уровня, ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в подземные РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T00:49

2022-05-23T00:49

2022-05-23T00:49

экономика

европа

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Цены на газ в Европе до конца 2022 года будут оставаться выше среднего многолетнего уровня, ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), говорится в исследовании РИА Новости*."В 2022 году ситуация на европейском газовом рынке будет по-прежнему напряженной, так как запасы в хранилищах к моменту окончания отопительного сезона оказались на рекордно минимальном уровне. В связи с этим ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в ПХГ. При этом цены до конца года, скорее всего, будут значительно выше среднемноголетнего уровня", — говорится в рейтинге стран по доступности газа для населения, подготовленном экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.Следовательно, доступность газа для европейских граждан как минимум не повысится. При этом в России, где цена на газ регулируется правительством, ее рост будет небольшим. Принимая во внимание динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян не снизится, уточняется в исследовании.Аналитики отмечают, что объем доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения, исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан, уточняется в исследовании.Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привел к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке — голландской TTF — за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2000 долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20220523/reyting_gaz-1789984976.html

https://ria.ru/20220522/gaz-1789976640.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, европа