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Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции - РИА Новости, 23.05.2022
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Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции
Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции - РИА Новости, 23.05.2022
Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции
Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:08
экономика
андрей мельниченко
швейцария
цуг (город)
еврохим
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ (Швейцария), 23 мая - РИА Новости. Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном режиме."Обратите внимание, что "Еврохим" никогда не попадал под санкции. Мы работаем в обычном режиме", - сказали в пресс-службе компании.Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что власти Швейцарии разблокировали счета "Еврохима", после того как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга.Как сообщалось, такое решение вызвано тем, что новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. В Государственном секретариате по экономике (SECO) заявили, что "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".Уточняется, что SECO принял решение не рассматривать "Еврохим" в качестве подсанкционной компании, после чего ее счета были разблокированы.С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.
https://ria.ru/20220522/melnichenko-1789991358.html
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790130307.html
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экономика, андрей мельниченко, швейцария, цуг (город), еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии
14:08 23.05.2022
 
Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции

Компания "Еврохим" заявила, что никогда не включалась в санкционные списки

© ЕврохимЛоготип компании "Еврохим"
Логотип компании Еврохим
© Еврохим
Логотип компании "Еврохим". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ (Швейцария), 23 мая - РИА Новости. Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном режиме.
"Обратите внимание, что "Еврохим" никогда не попадал под санкции. Мы работаем в обычном режиме", - сказали в пресс-службе компании.
Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 10:36
В Швейцарии сняли санкции с "Еврохима", сообщили СМИ
Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что власти Швейцарии разблокировали счета "Еврохима", после того как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга.
Как сообщалось, такое решение вызвано тем, что новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. В Государственном секретариате по экономике (SECO) заявили, что "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".
Уточняется, что SECO принял решение не рассматривать "Еврохим" в качестве подсанкционной компании, после чего ее счета были разблокированы.
С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".
Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:31
Странам придется компенсировать России вред от санкций, заявил Володин
 
ЭкономикаАндрей МельниченкоШвейцарияЦуг (город)ЕвроХимЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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