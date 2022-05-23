https://ria.ru/20220523/evrokhim-1790160958.html

Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции

Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции - РИА Новости, 23.05.2022

Компания "Еврохим" заявила, что против нее никогда не вводили санкции

Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:08

2022-05-23T14:08

2022-05-23T14:08

экономика

андрей мельниченко

швейцария

цуг (город)

еврохим

евросоюз

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ (Швейцария), 23 мая - РИА Новости. Одна из ведущих мировых агрохимических компаний "Еврохим" заявила РИА Новости, что никогда не включалась в санкционные списки и продолжает работать в обычном режиме."Обратите внимание, что "Еврохим" никогда не попадал под санкции. Мы работаем в обычном режиме", - сказали в пресс-службе компании.Ранее швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщила, что власти Швейцарии разблокировали счета "Еврохима", после того как попавший под санкции российский бизнесмен Андрей Мельниченко покинул совет директоров холдинга.Как сообщалось, такое решение вызвано тем, что новым бенефициаром "Еврохима", штаб-квартира которого расположена в швейцарском Цуге, стала жена Мельниченко Александра. В Государственном секретариате по экономике (SECO) заявили, что "Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста".Уточняется, что SECO принял решение не рассматривать "Еврохим" в качестве подсанкционной компании, после чего ее счета были разблокированы.С 9 марта Мельниченко, попавший в санкционный список ЕС, покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима".Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.

https://ria.ru/20220522/melnichenko-1789991358.html

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790130307.html

швейцария

цуг (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей мельниченко, швейцария, цуг (город), еврохим, евросоюз, санкции в отношении россии