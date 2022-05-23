https://ria.ru/20220523/evro-1790205145.html

Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 23.05.2022

Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года

Рубль усиливает рост во время торгов 23 мая на Московской бирже, евро тестирует круглый уровень 59 рублей впервые с июня 2015 года. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:25

2022-05-23T16:25

2022-05-23T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

евро

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост во время торгов 23 мая на Московской бирже, евро тестирует круглый уровень 59 рублей впервые с июня 2015 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 16:29 мск падает на 3,99 рубля, до 58,81 рубля.Доллар дешевеет на 2,75 рубля — до 57,48 рубля.К концу дня американская и европейская валюты немного отыграли потери: евро расчетами "завтра" на 19:00 мск упал на 2,7 рубля, до 60,1 рубля, а доллар — на 2,37 рубля, до 57,87 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евро, экономика, московская биржа, россия