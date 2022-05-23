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Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года
Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 23.05.2022
Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года
Рубль усиливает рост во время торгов 23 мая на Московской бирже, евро тестирует круглый уровень 59 рублей впервые с июня 2015 года. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:25
2022-05-23T16:25
2022-05-23T19:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рубль усиливает рост во время торгов 23 мая на Московской бирже, евро тестирует круглый уровень 59 рублей впервые с июня 2015 года.Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 16:29 мск падает на 3,99 рубля, до 58,81 рубля.Доллар дешевеет на 2,75 рубля — до 57,48 рубля.К концу дня американская и европейская валюты немного отыграли потери: евро расчетами "завтра" на 19:00 мск упал на 2,7 рубля, до 60,1 рубля, а доллар — на 2,37 рубля, до 57,87 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евро, экономика, московская биржа, россия
16:25 23.05.2022 (обновлено: 19:18 23.05.2022)
Курс евро упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года
Курс евро на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Рубль усиливает рост во время торгов 23 мая на Московской бирже
, евро тестирует круглый уровень 59 рублей впервые с июня 2015 года.
Так, курс европейской валюты расчетами "завтра" по данным на 16:29 мск падает на 3,99 рубля, до 58,81 рубля.
Доллар дешевеет на 2,75 рубля — до 57,48 рубля.
К концу дня американская и европейская валюты немного отыграли потери: евро расчетами "завтра" на 19:00 мск упал на 2,7 рубля, до 60,1 рубля, а доллар — на 2,37 рубля, до 57,87 рубля.