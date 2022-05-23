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Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира" - РИА Новости, 23.05.2022
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Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира" - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:57
2022-05-23T23:57
сергей лавров
евразия
swift
евразийский экономический союз
технологии
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".Министр добавил, что это не так сложно сделать. "Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности", - заключил глава МИД.
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сергей лавров, евразия, swift, евразийский экономический союз, технологии
23:57 23.05.2022
 
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"

Лавров заявил о необходимости обустроить Евразию как "самый перспективный регион мира"

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".
Министр добавил, что это не так сложно сделать. "Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности", - заключил глава МИД.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 09:50
Косачев высказался об идее развития Большого евразийского партнерства
 
Сергей ЛавровЕвразияSWIFTЕвразийский экономический союзТехнологии
 
 
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