https://ria.ru/20220523/evraziya-1790286485.html

Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"

Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира" - РИА Новости, 23.05.2022

Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"

Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T23:57

2022-05-23T23:57

2022-05-23T23:57

сергей лавров

евразия

swift

евразийский экономический союз

технологии

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".Министр добавил, что это не так сложно сделать. "Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности", - заключил глава МИД.

https://ria.ru/20220427/evraziya-1785672020.html

евразия

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сергей лавров, евразия, swift, евразийский экономический союз, технологии