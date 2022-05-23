https://ria.ru/20220523/evraziya-1790286485.html
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира" - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T23:57
2022-05-23T23:57
2022-05-23T23:57
сергей лавров
евразия
swift
евразийский экономический союз
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Евразия становится самым перспективным регионом мира, России надо заниматься ее обустройством, не используя чужие инструменты, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается. Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои", - заявил Лавров в рамках проекта гимназии имени Примакова "100 вопросов лидеру".Министр добавил, что это не так сложно сделать. "Мы уже существенно увеличиваем долю торговли, которая обслуживается в национальных валютах стран-партнеров: Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Иран, и в рамках Евразийского экономического союза. Нужно смотреть вперед. Да, это вызов. Необходимо гораздо активнее заниматься развитием своей страны. Но это и огромный плюс, и возможности", - заключил глава МИД.
https://ria.ru/20220427/evraziya-1785672020.html
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, евразия, swift, евразийский экономический союз, технологии
Лавров заявил о необходимости обустроить "самый перспективный регион мира"
Лавров заявил о необходимости обустроить Евразию как "самый перспективный регион мира"