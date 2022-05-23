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В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро - РИА Новости, 23.05.2022
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В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро
В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро - РИА Новости, 23.05.2022
В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро
Сторонники оппозиции в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали работу одной из станций метро Еревана, передает телеканал... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T08:36
2022-05-23T09:06
в мире
ереван
армения
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Сторонники оппозиции в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали работу одной из станций метро Еревана, передает телеканал "Еркир медиа".На кадрах, распространенных телеканалом, видно, как молодые протестующие блокируют двери вагонов, препятствуя движению поездов.Отмечается, что полиция задержала нескольких активистов, блокирующих метро.В понедельник оппозиция также проводит в Ереване автопробеги, которые приводят к большим заторам на улицах столицы.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220522/aktsiya-1790003029.html
https://ria.ru/20220519/armeniya-1789585412.html
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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика
08:36 23.05.2022 (обновлено: 09:06 23.05.2022)
 
В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро

В Ереване сторонники оппозиции заблокировали работу одной из станций метро

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Сторонники оппозиции в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали работу одной из станций метро Еревана, передает телеканал "Еркир медиа".
На кадрах, распространенных телеканалом, видно, как молодые протестующие блокируют двери вагонов, препятствуя движению поездов.
Акция в поддержку России в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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Жители Еревана вынудили проукраинских активистов прекратить митинг
Отмечается, что полиция задержала нескольких активистов, блокирующих метро.
В понедельник оппозиция также проводит в Ереване автопробеги, которые приводят к большим заторам на улицах столицы.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Митинг и шествие оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреЕреванАрменияНагорно-Карабахская Республика
 
 
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