08:36 23.05.2022 (обновлено: 09:06 23.05.2022)
В Ереване сторонники оппозиции заблокировали станцию метро
В Ереване сторонники оппозиции заблокировали работу одной из станций метро
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Сторонники оппозиции в Армении, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заблокировали работу одной из станций метро Еревана, передает телеканал "Еркир медиа".
На кадрах, распространенных телеканалом, видно, как молодые протестующие блокируют двери вагонов, препятствуя движению поездов.
Отмечается, что полиция задержала нескольких активистов, блокирующих метро.
В понедельник оппозиция также проводит в Ереване автопробеги, которые приводят к большим заторам на улицах столицы.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
19 мая, 20:24Массовое шествие оппозиции проходит в центре Еревана