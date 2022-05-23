https://ria.ru/20220523/energodar-1790149671.html

Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области

Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2022

Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области

Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:32

2022-05-23T13:32

2022-05-23T13:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", - сказал Селиванов."Его функции будет выполнять заместитель мэра", - добавил он.

https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)