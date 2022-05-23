Рейтинг@Mail.ru
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/energodar-1790149671.html
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2022
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области
Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:32
2022-05-23T13:32
в мире
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab95cc1dba97353e4824ba07b4082851.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", - сказал Селиванов."Его функции будет выполнять заместитель мэра", - добавил он.
https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785542356.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78d247b7aed0b505beaeaa9fda1a64ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
13:32 23.05.2022
 
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области

В МВД заявили, что жизнь главы Энергодара, на которого совершено покушение, вне опасности

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Замглавы ГУ МВД по Запорожской области о покушении на мэра Энергодара - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:12
Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население
"Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", - сказал Селиванов.
"Его функции будет выполнять заместитель мэра", - добавил он.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:22Специальная военная операция на Украине
Миронов призвал признать Украину террористическим государством
 
В миреУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала