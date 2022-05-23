https://ria.ru/20220523/energodar-1790149671.html
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2022
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области
Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:32
2022-05-23T13:32
2022-05-23T13:32
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава Энергодара (Запорожская область Украины) Андрей Шевчик получил ожоги и травмы после совершенного покушения, его жизнь вне опасности, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Мэр, к сожалению, получил ожоги и травмы, но жизнь и главы Энергодара, и его охранников вне опасности", - сказал Селиванов."Его функции будет выполнять заместитель мэра", - добавил он.
https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Жизнь главы Энергодара вне опасности, заявили в МВД по Запорожской области
В МВД заявили, что жизнь главы Энергодара, на которого совершено покушение, вне опасности