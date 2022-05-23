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Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население - РИА Новости, 23.05.2022
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Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население
Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население - РИА Новости, 23.05.2022
Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население
Следствие рассматривает покушение на главу Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика как попытку запугать население, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:12
2022-05-23T13:46
в мире
энергодар
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает покушение на главу Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика как попытку запугать население, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."Покушение на главу Энергодара - это попытка запугать мирное население освобожденных территорий. Потому что украинские спецслужбы видят, что все больше и больше жителей понимают, что русская армия принесла мирную жизнь, понимают, что мирная жизнь налаживается на освобожденных территориях. Эти территории все больше и больше интегрируются в Россию. И чтобы запугать людей, чтобы демотивировать сотрудничать с Россией, они пытаются запугать", - сказал он.По словам Селиванова, "то есть расчет такой: ты сотрудничаешь с Россией - тебя будут убивать".По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
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Замглавы ГУ МВД по Запорожской области о покушении на мэра Энергодара
Мощность взрывного устройства при покушении украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика составляла 700 граммов тротила, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
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в мире, энергодар, запорожская область
13:12 23.05.2022 (обновлено: 13:46 23.05.2022)
 
Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население

Следствие считает покушение на главу Энергодара Шевчика попыткой запугать население

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает покушение на главу Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика как попытку запугать население, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.
"Покушение на главу Энергодара - это попытка запугать мирное население освобожденных территорий. Потому что украинские спецслужбы видят, что все больше и больше жителей понимают, что русская армия принесла мирную жизнь, понимают, что мирная жизнь налаживается на освобожденных территориях. Эти территории все больше и больше интегрируются в Россию. И чтобы запугать людей, чтобы демотивировать сотрудничать с Россией, они пытаются запугать", - сказал он.
По словам Селиванова, "то есть расчет такой: ты сотрудничаешь с Россией - тебя будут убивать".
По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Временно исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации города Энергодара Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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В миреЭнергодарЗапорожская область
 
 
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