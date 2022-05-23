https://ria.ru/20220523/energodar-1790144152.html

Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население

Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население - РИА Новости, 23.05.2022

Следствие считает покушение на главу Энергодара попыткой запугать население

Следствие рассматривает покушение на главу Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика как попытку запугать население, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:12

2022-05-23T13:12

2022-05-23T13:46

в мире

энергодар

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Следствие рассматривает покушение на главу Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика как попытку запугать население, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов."Покушение на главу Энергодара - это попытка запугать мирное население освобожденных территорий. Потому что украинские спецслужбы видят, что все больше и больше жителей понимают, что русская армия принесла мирную жизнь, понимают, что мирная жизнь налаживается на освобожденных территориях. Эти территории все больше и больше интегрируются в Россию. И чтобы запугать людей, чтобы демотивировать сотрудничать с Россией, они пытаются запугать", - сказал он.По словам Селиванова, "то есть расчет такой: ты сотрудничаешь с Россией - тебя будут убивать".По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

https://ria.ru/20220523/energodar-1790126443.html

энергодар

запорожская область

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Замглавы ГУ МВД по Запорожской области о покушении на мэра Энергодара Мощность взрывного устройства при покушении украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика составляла 700 граммов тротила, заявил РИА Новости заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. 2022-05-23T13:12 true PT1M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, запорожская область