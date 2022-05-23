https://ria.ru/20220523/energodar-1790126443.html
В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара
В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара
Националистические элементы применяют такие методы, это обязывает военных РФ предпринимать превентивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:26
энергодар
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Националистические элементы применяют такие методы, это обязывает военных РФ предпринимать превентивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о покушения украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов", - сказал Песков, комментируя покушение.Отвечая на вопрос, не исключает ли Кремль повторение покушения в другом регионе, Песков заявил, что "националистические элементы продолжают свою деятельность, в этом и цель операции - борьба с этими элементами".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, дмитрий песков, в мире, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:19 23.05.2022 (обновлено: 12:26 23.05.2022)
В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара
Песков о покушении на мэра Энергодара: такие методы применяют националисты
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Националистические элементы применяют такие методы, это обязывает военных РФ предпринимать превентивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о покушения украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика.
По данным СК
, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ
.
"Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов", - сказал Песков, комментируя покушение.
Отвечая на вопрос, не исключает ли Кремль повторение покушения в другом регионе, Песков заявил, что "националистические элементы продолжают свою деятельность, в этом и цель операции - борьба с этими элементами".