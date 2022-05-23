https://ria.ru/20220523/energodar-1790126443.html

В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара

В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара - РИА Новости, 23.05.2022

В Кремле прокомментировали покушение на мэра Энергодара

Националистические элементы применяют такие методы, это обязывает военных РФ предпринимать превентивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:26

энергодар

дмитрий песков

в мире

украина

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/16/1790009664_0:347:3022:2047_1920x0_80_0_0_fc4c4c71b035fdc981d6c23c35bf954a.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Националистические элементы применяют такие методы, это обязывает военных РФ предпринимать превентивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о покушения украинскими националистами на жизнь мэра Энергодара (Запорожская область Украины) Андрея Шевчика.По данным СК, 22 мая мэр, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. В СК добавили, что, по данным местных правоохранительных органов, в адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. Российские следователи установят обстоятельства покушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, предпринимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов", - сказал Песков, комментируя покушение.Отвечая на вопрос, не исключает ли Кремль повторение покушения в другом регионе, Песков заявил, что "националистические элементы продолжают свою деятельность, в этом и цель операции - борьба с этими элементами".

https://ria.ru/20220523/pokushenie-1790062149.html

энергодар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, дмитрий песков, в мире, украина, следственный комитет россии (ск рф), россия