https://ria.ru/20220523/embargo-1790244935.html

СМИ: ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России из-за Венгрии

СМИ: ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России из-за Венгрии - РИА Новости, 23.05.2022

СМИ: ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России из-за Венгрии

Вероятность того, что ЕС одобрит эмбарго на российскую нефть до июня, становится все более незначительной из-за сохраняющегося нежелания Венгрии согласиться на... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:52

2022-05-23T18:52

2022-05-23T18:57

в мире

золтан ковач

роберт хабек

венгрия

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность того, что ЕС одобрит эмбарго на российскую нефть до июня, становится все более незначительной из-за сохраняющегося нежелания Венгрии согласиться на эту меру, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на военную операцию РФ на Украине. Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.По словам источников, венгерские чиновники дают понять, что любой прогресс по этому вопросу может в самом лучшем случае произойти только в июне. Агентство отмечает, что позиция Будапешта только ужесточается.В понедельник, как сообщил источник агентства, Венгрия вновь представила перечень своих требований на закрытой министерской встрече в Брюсселе, заявив, что сначала нужны решения проблем, а уже потом санкции."Позиция венгерского правительства ясна и мы ее придерживаемся", - приводит агентство заявление представителя правительства Золтана Ковача.Вместе с тем, агентство отмечает, что переговоры Еврокомиссии с Будапештом продолжаются."Венгрия и ряд других стран все еще говорят о некоторых проблемах. Я думаю, их можно решить, и надеюсь, что эмбарго на нефть можно будет ввести через несколько дней", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью агентству.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html

https://ria.ru/20220523/neft-1790077113.html

венгрия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, золтан ковач, роберт хабек, венгрия, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии