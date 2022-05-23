10:21 23.05.2022 (обновлено: 11:14 23.05.2022)
Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть даже без Венгрии
Глава Минэкономики ФРГ Хабек: некоторым странам ЕС для согласия на эмбарго нужно время
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. В Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в ЕС без участия Венгрии, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии, заявил министр экономики Роберт Хабек.
"Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС - ред), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошел, но я не слышал еще об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы... Еврокомиссия возглавила переговоры", - сказал министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Нефтяное эмбарго сегодня блокировано или предположительно блокировано Венгрией. <...> Мы в Германии считаем, что у каждой страны есть собственные предпосылки, они очень разные в ЕС, между Венгрией и Португалией - есть разная зависимость (от импорта энергоресурсов - ред.)... Я признаю, когда страны говорят: мы еще не готовы, нам нужно больше времени, более долгий переходный период, чтобы стать независимыми от нефти (из России)", - сказал министр.
"Я предполагаю, что путь будет следующим: как это всегда происходит в Европе, некоторые страны получат особые права, и согласование будет достигнуто", - сказал Хабек, добавив, что в этом случае решение по нефтяному эмбарго будет "согласованной европейской акцией, управляемой Европой". Хабек добавил, что лично он разочарован тем, что решение об эмбарго до сих пор не принято в ЕС. Министр указал, что признает, что разные страны ЕС в разной степени зависят от поставок российской нефти.