https://ria.ru/20220523/embargo-1790096290.html

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть даже без Венгрии

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть даже без Венгрии - РИА Новости, 23.05.2022

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть даже без Венгрии

В Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в ЕС без участия Венгрии, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии, заявил министр... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:21

2022-05-23T10:21

2022-05-23T11:14

экономика

цены на нефть

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

венгрия

еврокомиссия

роберт хабек

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. В Германии готовы поддержать эмбарго на российскую нефть в ЕС без участия Венгрии, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии, заявил министр экономики Роберт Хабек."Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС - ред), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошел, но я не слышал еще об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы... Еврокомиссия возглавила переговоры", - сказал министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk."Нефтяное эмбарго сегодня блокировано или предположительно блокировано Венгрией. <...> Мы в Германии считаем, что у каждой страны есть собственные предпосылки, они очень разные в ЕС, между Венгрией и Португалией - есть разная зависимость (от импорта энергоресурсов - ред.)... Я признаю, когда страны говорят: мы еще не готовы, нам нужно больше времени, более долгий переходный период, чтобы стать независимыми от нефти (из России)", - сказал министр."Я предполагаю, что путь будет следующим: как это всегда происходит в Европе, некоторые страны получат особые права, и согласование будет достигнуто", - сказал Хабек, добавив, что в этом случае решение по нефтяному эмбарго будет "согласованной европейской акцией, управляемой Европой". Хабек добавил, что лично он разочарован тем, что решение об эмбарго до сих пор не принято в ЕС. Министр указал, что признает, что разные страны ЕС в разной степени зависят от поставок российской нефти.

https://ria.ru/20220520/embargo-1789859336.html

германия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, венгрия, еврокомиссия, роберт хабек