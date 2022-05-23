https://ria.ru/20220523/elbrus-1790164236.html

Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе

Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе - РИА Новости, 23.05.2022

Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе

Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:31

2022-05-23T14:31

2022-05-23T14:33

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НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в региональном надзорном ведомстве."По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.Кроме того, отмечается, что собственную проверку по данному факту проводят и следственные органы."Ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры республики", — подчеркивают в ведомстве.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Однако из-за непогоды работы приостановили. В понедельник днем туристов доставили в базовый лагерь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html

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Ольга Кабанова

эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туризм, туристы