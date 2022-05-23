Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790164236.html
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе - РИА Новости, 23.05.2022
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:31
2022-05-23T14:33
туризм
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599453_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_a971cc0b46bc8a11d029bd473cc5b86d.jpg
НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в региональном надзорном ведомстве."По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.Кроме того, отмечается, что собственную проверку по данному факту проводят и следственные органы."Ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры республики", — подчеркивают в ведомстве.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Однако из-за непогоды работы приостановили. В понедельник днем туристов доставили в базовый лагерь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751599453_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fb851a0ce69d86966a6954d1a49a6c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туризм, туристы
14:31 23.05.2022 (обновлено: 14:33 23.05.2022)
 
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе

Прокуратура КБР организовала проверку после того, как альпинисты застряли на Эльбрусе

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
"По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.
Кроме того, отмечается, что собственную проверку по данному факту проводят и следственные органы.
"Ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры республики", — подчеркивают в ведомстве.
В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Однако из-за непогоды работы приостановили. В понедельник днем туристов доставили в базовый лагерь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:49Туризм
Застрявших на Эльбрусе туристов доставили в базовый лагерь
 
ТуризмЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала