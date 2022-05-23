https://ria.ru/20220523/elbrus-1790164236.html
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе - РИА Новости, 23.05.2022
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе
Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:31
2022-05-23T14:31
2022-05-23T14:33
туризм
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
туризм
туристы
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НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в региональном надзорном ведомстве."По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.Кроме того, отмечается, что собственную проверку по данному факту проводят и следственные органы."Ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры республики", — подчеркивают в ведомстве.В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Однако из-за непогоды работы приостановили. В понедельник днем туристов доставили в базовый лагерь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790152068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туризм, туристы
14:31 23.05.2022 (обновлено: 14:33 23.05.2022)
Прокуратура начала проверку после ситуации с альпинистами на Эльбрусе
Прокуратура КБР организовала проверку после того, как альпинисты застряли на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 23 мая — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку после того, как четверо альпинистов из-за ухудшения погоды не смогли спуститься с Эльбруса, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
"По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных и иных лиц, ответственных за предоставление туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", — говорится в релизе.
Кроме того, отмечается, что собственную проверку по данному факту проводят и следственные органы.
"Ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры республики", — подчеркивают в ведомстве.
В воскресенье спасатели вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Однако из-за непогоды работы приостановили
. В понедельник днем туристов доставили в базовый лагерь, их состояние оценивается как удовлетворительное.