https://ria.ru/20220523/elbrus-1790100306.html

На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды

На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды - РИА Новости, 23.05.2022

На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды

На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:09

2022-05-23T11:09

2022-05-23T11:09

туризм

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии."В воскресенье 11 спасателей вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине горы. При их спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что группа ждет просвета в погоде. "Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск", — пояснили в ведомстве, добавив, что на высоте пяти тысяч метров в готовности находится еще одна группа спасателей.

https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html

эльбрус

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)