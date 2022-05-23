https://ria.ru/20220523/elbrus-1790100306.html
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды - РИА Новости, 23.05.2022
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:09
2022-05-23T11:09
2022-05-23T11:09
туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
туристы
погода
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии."В воскресенье 11 спасателей вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине горы. При их спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что группа ждет просвета в погоде. "Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск", — пояснили в ведомстве, добавив, что на высоте пяти тысяч метров в готовности находится еще одна группа спасателей.
https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды
НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии.
"В воскресенье 11 спасателей вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине горы. При их спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа ждет просвета в погоде.
"Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск", — пояснили в ведомстве, добавив, что на высоте пяти тысяч метров в готовности находится еще одна группа спасателей.