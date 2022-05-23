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На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды - РИА Новости, 23.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220523/elbrus-1790100306.html
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды - РИА Новости, 23.05.2022
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды
На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:09
2022-05-23T11:09
туризм
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
туристы
погода
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии."В воскресенье 11 спасателей вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине горы. При их спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что группа ждет просвета в погоде. "Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск", — пояснили в ведомстве, добавив, что на высоте пяти тысяч метров в готовности находится еще одна группа спасателей.
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эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, туристы, погода, кабардино-балкарская республика (кбр)
11:09 23.05.2022
 
На Эльбрусе приостановили работы по спасению четырех человек из-за непогоды

На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. На Эльбрусе приостановлены работы по спасению четырех человек из-за плохой погоды, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Кабардино-Балкарии.
"В воскресенье 11 спасателей вышли на помощь четырем альпинистам, находившимся на восточной вершине горы. При их спуске погода ухудшилась, и они вынуждены были остановиться на высоте около 5300 метров", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа ждет просвета в погоде.
"Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск", — пояснили в ведомстве, добавив, что на высоте пяти тысяч метров в готовности находится еще одна группа спасателей.
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ТуризмЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризмтуристыПогодаКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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