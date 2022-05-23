13:05 23.05.2022 (обновлено: 13:55 23.05.2022)
Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030
МИД: Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте.
"Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030". Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 года", — говорится в заявлении.
Как пояснили в МИД, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка Москвы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.
На Смоленской площади констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.
"ЭКСПО" — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в науке, технике, архитектуре и искусстве. За право проведения всемирной выставки в 2030 году продолжают бороться столица Италии Рим, Пусан в Южной Корее, украинская Одесса и Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии. Ожидается, что город-победитель объявят в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок.
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