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Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030 - РИА Новости, 23.05.2022
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Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030
Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030 - РИА Новости, 23.05.2022
Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030
Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:05
2022-05-23T13:55
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экспо-2030
экспо
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте.Как пояснили в МИД, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка Москвы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.На Смоленской площади констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад."ЭКСПО" — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в науке, технике, архитектуре и искусстве. За право проведения всемирной выставки в 2030 году продолжают бороться столица Италии Рим, Пусан в Южной Корее, украинская Одесса и Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии. Ожидается, что город-победитель объявят в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок.
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россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экспо-2030, экспо, в мире
13:05 23.05.2022 (обновлено: 13:55 23.05.2022)
 
Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030

МИД: Россия решила добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения Экспо-2030

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте.

"Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы на право проведения "ЭКСПО-2030". Соответствующее уведомление в установленном порядке передано в Международное бюро выставок 23 мая 2022 года", — говорится в заявлении.

Как пояснили в МИД, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка Москвы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.
На Смоленской площади констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад.
"ЭКСПО" — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в науке, технике, архитектуре и искусстве. За право проведения всемирной выставки в 2030 году продолжают бороться столица Италии Рим, Пусан в Южной Корее, украинская Одесса и Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии. Ожидается, что город-победитель объявят в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок.
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