https://ria.ru/20220523/ekspo-2030-1790141070.html

Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030

Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030 - РИА Новости, 23.05.2022

Россия решила отозвать кандидатуру Москвы на проведение Экспо-2030

Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:05

2022-05-23T13:05

2022-05-23T13:55

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экспо-2030

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские власти отозвали кандидатуру Москвы на право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2030", сообщил МИД на своем сайте.Как пояснили в МИД, это решение связано с тем, что в существующих условиях заявка Москвы не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку.На Смоленской площади констатировали, что международное выставочное движение стало очередной жертвой кампании по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, которую развернул коллективный Запад."ЭКСПО" — самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в науке, технике, архитектуре и искусстве. За право проведения всемирной выставки в 2030 году продолжают бороться столица Италии Рим, Пусан в Южной Корее, украинская Одесса и Эр-Рияд — столица Саудовской Аравии. Ожидается, что город-победитель объявят в июне 2023 года по итогам голосования стран-участниц Международного бюро выставок.

https://ria.ru/20220517/sovet-1789019951.html

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Владимир Лаврентьев

россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экспо-2030, экспо, в мире