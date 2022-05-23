https://ria.ru/20220523/ekspert-1790223978.html

США могут спровоцировать гражданскую войну в Китае, считает эксперт

США могут спровоцировать гражданскую войну в Китае, считает эксперт - РИА Новости, 23.05.2022

США могут спровоцировать гражданскую войну в Китае, считает эксперт

Руководство США своими заявлениями и действиями может спровоцировать "возрождение" гражданской войны в Китае, они преднамеренно вводят в заблуждение свой народ... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:30

2022-05-23T17:30

2022-05-23T17:30

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Руководство США своими заявлениями и действиями может спровоцировать "возрождение" гражданской войны в Китае, они преднамеренно вводят в заблуждение свой народ и весь мир относительно правового статуса Тайваня, но ни у одного президента США нет никаких юридических оснований для отправки американских солдат в случае войны Пекина и Тайбэя, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу (Soochow University) на Тайване Виктор Гао.Президент США Джо Байден 23 мая на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения".Как указал Гао, в ходе своего азиатского турне президент США стремится разжечь еще большую враждебность к Китаю в Восточной Азии и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом, фокусируясь на альянсе QUAD и тайваньском вопросе.Однако, напоминает аналитик, Китай является второй по величине экономикой мира и крупнейшей торговой державой, которая ведет торговлю с более чем 130 странами и регионами мира, включая большинство стран АТР. Поэтому попытки в экономическом плане исключить Китай из современного мира безумны, бесперспективны и глупы."Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанскому региону, Индо-Тихоокеанскому региону и миру в целом важны мир, рост и развитие, а не конфронтация, война или возобновление очередной холодной войны. Китай является одной из основных сил содействия миру и развитию в современном мире, и США нужно будет ладить с Китаем, а не противостоять ему", - подчеркнул собеседник агентства.Он отметил, что суть тайваньского вопроса заключается в незавершенной гражданской войне в Китае в конце 1940-х годов, которая привела к созданию Китайской Народной Республики на материковой части Китая в 1949 году и бегству с материка на Тайвань правительства партии Гоминьдан под руководством Чан Кайши.Гао напомнил, что на сегодняшний день более 170 стран мира и все международные организации мира признают, что существует только один Китай, Тайвань является частью Китая, а правительство КНР является единственным законным представителем всего Китая."США признали это в 1979 году, чтобы установить дипломатические отношения с КНР при предварительных условиях Пекина о выводе американских войск с Тайваня, аннулировании дипломатических отношений США с Тайванем и аннулировании договора о взаимной обороне между США и Китайской Республикой (Тайванем). Сегодняшняя позиция США в отношении Тайваня полна преднамеренной двусмысленности, это направлено на то, чтобы ввести в заблуждение американский народ, ввести в заблуждение тех, кто стремится продвигать независимость Тайваня, а также ввести в заблуждение весь мир относительно реального правового статуса Тайваня, который является частью Китая", - указал он.По его мнению, люди, принимающие решения в США, могут полагать, что разжигание военной конфронтации в Тайваньском проливе может быть верным способом вызвать кровопролитие с участием Тайваня и сдержать дальнейшее мирное развитие Китая."То, что делают США, на самом деле может спровоцировать возрождение незавершенной гражданской войны, что является исключительно внутренним делом Китая, и ни у США, ни у какой-либо другой страны нет законных оснований участвовать в "возрожденной" гражданской войне в Китае. США также могут совершенно неверно оценить ситуацию, потому что люди по обе стороны Тайваньского пролива — одни и те же китайцы, а воссоединение Китая — это глобальная тенденция сегодняшнего мира", - добавил он.Аналитик подчеркнул, что ни у одного президента США "нет никаких юридических оснований для отправки американских солдат для участия в гражданской войне в Китае, которую правительство США может спровоцировать своими зловещими и опасными схемами".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.МИД КНР регулярно заявляет, что принцип "одного Китая" является одной из политических основ китайско-американских отношений, нарушение США своих обязательств по Тайваню ставит под угрозу взаимодействие между двумя странами. По заявлению Пекина, США в течение некоторого времени неоднократно пытались разыграть "тайваньскую карту", нарушая свои обязательства по тайваньскому вопросу и "посылая сепаратистским силам неверные сигналы". Эти действия США ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

https://ria.ru/20220523/bayden-1790150589.html

https://ria.ru/20220507/oruzhie-1787451443.html

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html

https://ria.ru/20220523/davos-1790199213.html

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