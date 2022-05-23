14:10 23.05.2022 (обновлено: 15:20 23.05.2022)
Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин
Президент Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
СОЧИ, 23 мая — РИА Новости. Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во время встречи белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и в целом эти усилия дают положительный эффект", — отметил глава государства.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Путин обратил внимание, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.