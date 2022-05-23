https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161869.html

Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин

Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022

Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин

Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:10

2022-05-23T14:10

2022-05-23T15:20

экономика

владимир путин

александр лукашенко

россия

санкции в отношении россии

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СОЧИ, 23 мая — РИА Новости. Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во время встречи белорусским коллегой Александром Лукашенко.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Путин обратил внимание, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220523/lukashenko-1790163715.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, александр лукашенко, россия, санкции в отношении россии