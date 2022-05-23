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Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022
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Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин
Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022
Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин
Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:10
2022-05-23T15:20
экономика
владимир путин
александр лукашенко
россия
санкции в отношении россии
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СОЧИ, 23 мая — РИА Новости. Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во время встречи белорусским коллегой Александром Лукашенко.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Путин обратил внимание, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, владимир путин, александр лукашенко, россия, санкции в отношении россии
14:10 23.05.2022 (обновлено: 15:20 23.05.2022)
 
Усилия экономического блока дают положительный эффект, заявил Путин

Президент Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 23 мая — РИА Новости. Основные экономические показатели свидетельствуют о том, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар, заявил президент Владимир Путин во время встречи белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и в целом эти усилия дают положительный эффект", — отметил глава государства.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Путин обратил внимание, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и происходящие события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 14:16
Лукашенко объяснил, почему санкции против Москвы и Минска ударили по Западу
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияСанкции в отношении России
 
 
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