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Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022
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Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин
Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:41
владимир путин
экономика
россия
александр лукашенко
белоруссия
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СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - сказал Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александом Лукашенко.Он указал на то, что сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и "в целом эти усилия дают положительный эффект".
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"Российская экономика выдерживает санкционный удар" – Путин
"Российская экономика выдерживает санкционный удар" – Путин
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владимир путин, экономика, россия, александр лукашенко, белоруссия
14:08 23.05.2022 (обновлено: 14:41 23.05.2022)
 
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин

Президент Путин: российская экономика достойно выдерживает удар, несмотря на санкции

Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - сказал Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александом Лукашенко.
Он указал на то, что сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и "в целом эти усилия дают положительный эффект".
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Владимир ПутинЭкономикаРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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