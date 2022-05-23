https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161358.html
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2022
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин
Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:08
2022-05-23T14:41
владимир путин
экономика
россия
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790170551_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47557037b8f1b8f0df30fdf73ce30f8c.jpg
СОЧИ, 23 мая - РИА Новости. Российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели", - сказал Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александом Лукашенко.Он указал на то, что сегодняшняя ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания, и "в целом эти усилия дают положительный эффект".
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790130307.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790170551_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a870caffb0e1f62f7338aa9e7482797f.jpg
"Российская экономика выдерживает санкционный удар" – Путин
"Российская экономика выдерживает санкционный удар" – Путин
2022-05-23T14:08
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, александр лукашенко, белоруссия
14:08 23.05.2022 (обновлено: 14:41 23.05.2022)
Российская экономика достойно выдерживает удар, заявил Путин
Президент Путин: российская экономика достойно выдерживает удар, несмотря на санкции