https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790159686.html

Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики

Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики - РИА Новости, 23.05.2022

Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики

Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:00

2022-05-23T14:00

2022-05-23T14:58

экономика

единая россия

госдума рф

россия

алексей кудрин

счетная палата рф

ввп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. "Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать - это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным", - сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией "Единая Россия"."Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад", - добавил он."Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции", - сказал Кудрин.Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.

https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790127439.html

https://ria.ru/20220523/stavka-1790148759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, единая россия, госдума рф, россия, алексей кудрин, счетная палата рф, ввп