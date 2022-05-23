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Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики - РИА Новости, 23.05.2022
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Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики
Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики - РИА Новости, 23.05.2022
Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики
Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:00
2022-05-23T14:58
экономика
единая россия
госдума рф
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. "Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать - это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным", - сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией "Единая Россия"."Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад", - добавил он."Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции", - сказал Кудрин.Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.
https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790127439.html
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экономика, единая россия, госдума рф, россия, алексей кудрин, счетная палата рф, ввп
14:00 23.05.2022 (обновлено: 14:58 23.05.2022)
 
Кудрин оценил сроки перестройки российской экономики

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что перестройка экономики России займет до двух лет

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Перестройка экономики РФ в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. "Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать - это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным", - сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией "Единая Россия".
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"Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад", - добавил он.
"Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года - это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции", - сказал Кудрин.
Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.
Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.
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ЭкономикаЕдиная РоссияГосдума РФРоссияАлексей КудринСчетная палата РФВВП
 
 
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