https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790126859.html
На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков
На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022
На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков
Ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:20
2022-05-23T12:20
2022-05-23T12:31
экономика
дмитрий песков
курс рубля
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема, действительно, она постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.
https://ria.ru/20220520/rubl-1789617747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков, курс рубля
12:20 23.05.2022 (обновлено: 12:31 23.05.2022)
На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: социальные обязательства обсуждаются на совещаниях у Путина
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Эта тема, действительно, она постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.