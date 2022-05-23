https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790126859.html

На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков

На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков - РИА Новости, 23.05.2022

На совещаниях у Путина обсуждают ситуацию с курсами валют, заявил Песков

Ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:20

2022-05-23T12:20

2022-05-23T12:31

экономика

дмитрий песков

курс рубля

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ситуация с курсами валют и выполнение социальных обязательств постоянно обсуждаются на совещаниях у президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема, действительно, она постоянно обсуждается и на уровне главы государства на тех отраслевых экономических совещаниях, которые он проводит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений, что дальнейшее укрепление рубля может поставить под угрозу выполнение социальных обязательств.

https://ria.ru/20220520/rubl-1789617747.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий песков, курс рубля