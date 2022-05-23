https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790103616.html

МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой

МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой - РИА Новости, 23.05.2022

МВФ заявил о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой

Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:55

2022-05-23T10:55

2022-05-23T10:55

экономика

цены на нефть

мвф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Состояние мировой экономики в настоящее время, возможно, худшее со времен Второй мировой войны, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ)."В то время как политики и бизнес-лидеры отправляются в Давос, мировая экономика сталкивается, возможно, с самым серьезным испытанием со времен Второй мировой войны", - пишет Международный валютный фонд. Причинами этого стал ряд факторов, в частности пандемия коронавируса, конфликт вокруг Украины и сохраняющаяся угроза изменения климата, отмечает МВФ. В итоге все это привело к повышению инфляции: цены на продукты питания и энергоносители выросли, что стало тяжелым испытанием для домохозяйств во всем мире. Кроме того, ужесточение финансовых условий оказало дополнительное давление на страны, компании и семьи с высокой задолженностью, которые теперь вынуждены пересматривать глобальные цепочки поставок в условиях постоянных сбоев.Для возможного решения проблем мировой экономики необходимо ослабить торговые ограничения, чтобы облегчить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары, считают в МВФ. Также требуется активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран путем введения четких процедур и сроков для должников и кредиторов и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью. Кроме того, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, отмечает МВФ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, мвф