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В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 23.05.2022
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В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 23.05.2022
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде
ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:54
2022-05-23T19:54
дтп
москва
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."На улице Хамовнический вал произошло ДТП автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Ребёнок переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.Дополняется, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы."Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадал несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры Центрального административного округа столицы.
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дтп, москва, происшествия, авто, россия
19:54 23.05.2022
 
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде

В центре Москвы водитель сбил на пешеходном переходе ребенка на велосипеде

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
"На улице Хамовнический вал произошло ДТП автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Ребёнок переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы.
"Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадал несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры Центрального административного округа столицы.
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