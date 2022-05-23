https://ria.ru/20220523/dtp-1790256354.html

В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде

В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 23.05.2022

В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде

ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:54

2022-05-23T19:54

2022-05-23T19:54

дтп

москва

происшествия

авто

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."На улице Хамовнический вал произошло ДТП автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Ребёнок переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.Дополняется, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы."Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадал несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры Центрального административного округа столицы.

https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790068290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, москва, происшествия, авто, россия