https://ria.ru/20220523/dtp-1790256354.html
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде - РИА Новости, 23.05.2022
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде
ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:54
2022-05-23T19:54
2022-05-23T19:54
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москва
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и ребенка на велосипеде, переезжающего дорогу по пешеходному переходу, произошло в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса."На улице Хамовнический вал произошло ДТП автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Ребёнок переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.Дополняется, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают оперативные службы."Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП в центре Москвы, в результате которого пострадал несовершеннолетний", - говорится в сообщении прокуратуры Центрального административного округа столицы.
https://ria.ru/20220523/vladivostok-1790068290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, москва, происшествия, авто, россия
В центре Москвы водитель сбил ребенка на велосипеде
В центре Москвы водитель сбил на пешеходном переходе ребенка на велосипеде