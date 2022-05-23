https://ria.ru/20220523/dron-1790261881.html
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2022
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:18
2022-05-23T20:18
2022-05-23T20:18
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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны."В среду, 11 мая, румынские военно-морские силы были уведомлены о наличии обломков самолета (беспилотника), дрейфующего в территориальных водах Румынии, в районе между Сулиной и Сфынту-Георге, примерно в двух морских милях от берега. На затонувшем дроне с опознавательными знаками ВМС Украины не было оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны.В ведомстве отметили, что проводят расследование, чтобы установить обстоятельства попадания дрона на территорию Румынии. Предполагается, что он потерпел крушение в воздушном пространстве Украины, а обломки течением были унесены в территориальные воды Румынии.Минобороны Румынии уведомит украинские власти об этой ситуации.
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789711693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, военно-морские силы украины
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
ВМС Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки украинского беспилотника