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В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2022
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В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона - РИА Новости, 23.05.2022
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона
Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:18
2022-05-23T20:18
в мире
румыния
украина
военно-морские силы украины
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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны."В среду, 11 мая, румынские военно-морские силы были уведомлены о наличии обломков самолета (беспилотника), дрейфующего в территориальных водах Румынии, в районе между Сулиной и Сфынту-Георге, примерно в двух морских милях от берега. На затонувшем дроне с опознавательными знаками ВМС Украины не было оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны.В ведомстве отметили, что проводят расследование, чтобы установить обстоятельства попадания дрона на территорию Румынии. Предполагается, что он потерпел крушение в воздушном пространстве Украины, а обломки течением были унесены в территориальные воды Румынии.Минобороны Румынии уведомит украинские власти об этой ситуации.
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789711693.html
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в мире, румыния, украина, военно-морские силы украины
20:18 23.05.2022
 
В территориальных водах Румынии нашли обломки украинского дрона

ВМС Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки украинского беспилотника

© Фото : public domainФрегат "Реджеле Фердинанд" ВМС Румынии
Фрегат Реджеле Фердинанд ВМС Румынии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : public domain
Фрегат "Реджеле Фердинанд" ВМС Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Военно-морские силы Румынии обнаружили в территориальных водах страны обломки беспилотника с украинскими опознавательными знаками, сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
"В среду, 11 мая, румынские военно-морские силы были уведомлены о наличии обломков самолета (беспилотника), дрейфующего в территориальных водах Румынии, в районе между Сулиной и Сфынту-Георге, примерно в двух морских милях от берега. На затонувшем дроне с опознавательными знаками ВМС Украины не было оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны.
В ведомстве отметили, что проводят расследование, чтобы установить обстоятельства попадания дрона на территорию Румынии. Предполагается, что он потерпел крушение в воздушном пространстве Украины, а обломки течением были унесены в территориальные воды Румынии.
Минобороны Румынии уведомит украинские власти об этой ситуации.
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