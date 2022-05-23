https://ria.ru/20220523/dozhd-1790240184.html
"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке
"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке - РИА Новости, 23.05.2022
"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке
Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск телеканала "Дождь"* к Генпрокуратуре, в котором тот оспаривал блокировку доступа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:31
2022-05-23T18:31
2022-05-23T18:31
наталья синдеева
мальта
благотворительный фонд "арифметика добра"
политехнический музей
технологии
происшествия
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск телеканала "Дождь"* к Генпрокуратуре, в котором тот оспаривал блокировку доступа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Станислав Утешев.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам, в частности, "Дождя"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила о решении приостановить работу "Дождя"*.В ходе процесса делегат "Дождя"* просил признать решение незаконным, отмечая, что в самом требовании не было указано, какие именно материалы канала нарушали закон.Представитель Генпрокуратуры в ответ объяснил, что на блокировку "Дождя"* повлекло множество факторов. В частности, по оценке ведомства, работа канала в условиях спецоперации на Украине угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" России.По его словам, "Дождь"* транслировал позицию западных стран по этому вопросу, а тиражируемые им публикации о ситуации в России "расценены нами как … [попытка] формирования в том числе протестных настроений в обществе".Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта).С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья синдеева, мальта, благотворительный фонд "арифметика добра", политехнический музей, технологии, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, цензура, журналистика, общество, дождь (телеканал)
"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке
Суд отклонил иск телеканала "Дождь" к Генпрокуратуре, в котором оспаривал блокировку
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск телеканала "Дождь"* к Генпрокуратуре, в котором тот оспаривал блокировку доступа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Станислав Утешев.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам, в частности, "Дождя"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева
объявила о решении приостановить работу "Дождя"*.
В ходе процесса делегат "Дождя"* просил признать решение незаконным, отмечая, что в самом требовании не было указано, какие именно материалы канала нарушали закон.
"Как было указано, "выявлено большое количество материалов", указывались их заголовки, но не было указано никаких адресов… Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы исполнить требование? Стереть весь сайт и оставить белую страницу?" - заявил он.
Представитель Генпрокуратуры в ответ объяснил, что на блокировку "Дождя"* повлекло множество факторов. В частности, по оценке ведомства, работа канала в условиях спецоперации на Украине угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" России.
По его словам, "Дождь"* транслировал позицию западных стран по этому вопросу, а тиражируемые им публикации о ситуации в России "расценены нами как … [попытка] формирования в том числе протестных настроений в обществе".
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.
По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта
).
С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра
" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.
В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея
от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
* СМИ, выполняющее функции иноагента