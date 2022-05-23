https://ria.ru/20220523/dozhd-1790240184.html

"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке

"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке - РИА Новости, 23.05.2022

"Дождь"* проиграл в суде дело о блокировке

Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск телеканала "Дождь"* к Генпрокуратуре, в котором тот оспаривал блокировку доступа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:31

2022-05-23T18:31

2022-05-23T18:31

наталья синдеева

мальта

благотворительный фонд "арифметика добра"

политехнический музей

технологии

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск телеканала "Дождь"* к Генпрокуратуре, в котором тот оспаривал блокировку доступа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Станислав Утешев.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам, в частности, "Дождя"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Вскоре после этого гендиректор телеканала Наталья Синдеева объявила о решении приостановить работу "Дождя"*.В ходе процесса делегат "Дождя"* просил признать решение незаконным, отмечая, что в самом требовании не было указано, какие именно материалы канала нарушали закон.Представитель Генпрокуратуры в ответ объяснил, что на блокировку "Дождя"* повлекло множество факторов. В частности, по оценке ведомства, работа канала в условиях спецоперации на Украине угрожала "стабильности конституционного строя и безопасности" России.По его словам, "Дождь"* транслировал позицию западных стран по этому вопросу, а тиражируемые им публикации о ситуации в России "расценены нами как … [попытка] формирования в том числе протестных настроений в обществе".Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (Мальта).С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D"enterprise Sanofi ESP.В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220517/radio-1789107998.html

https://ria.ru/20220512/nevzorov-1788178973.html

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мальта

россия

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Владимир Лаврентьев

наталья синдеева, мальта, благотворительный фонд "арифметика добра", политехнический музей, технологии, происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, цензура, журналистика, общество, дождь (телеканал)