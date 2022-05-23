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Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022

Два мирных жителя получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:14

2022-05-23T12:14

2022-05-23T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."Артиллерия ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) атаковала Петровский район Донецка. Ранены мирные жители. Осколочные ранения получил мужчина по улице Рационализаторов. Также ранена женщина по улице Дубовского", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщило об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район