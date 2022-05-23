https://ria.ru/20220523/donbass-1790227877.html
Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей
Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей - РИА Новости, 23.05.2022
Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей
Газоснабжение Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода при обстрелах, утверждает оператор газотранспортной системы... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:41
2022-05-23T17:41
2022-05-23T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
луганская область
украина
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Газоснабжение Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода при обстрелах, утверждает оператор газотранспортной системы Украины."С 14:00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена. Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий", — говорится в заявлении.Ранее Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790236242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская область, украина, россия, луганская народная республика, европа
17:41 23.05.2022 (обновлено: 18:18 23.05.2022)
Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей
Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей из-за боевых действий