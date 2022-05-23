https://ria.ru/20220523/donbass-1790227877.html

Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей

Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей - РИА Новости, 23.05.2022

Украина прекратила газоснабжение Донецкой и Луганской областей

Газоснабжение Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода при обстрелах, утверждает оператор газотранспортной системы... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:41

2022-05-23T17:41

2022-05-23T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей лавров

луганская область

украина

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155307/49/1553074900_57:177:2897:1775_1920x0_80_0_0_6fc77446f2db3f1bfe6adbdc3087a3ed.jpg

ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Газоснабжение Донецкой и Луганской областей прекращено из-за повреждения магистрального газопровода при обстрелах, утверждает оператор газотранспортной системы Украины."С 14:00 (совпадает с мск) подача природного газа к этому участку ГТС прекращена. Сейчас поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение восстановительных работ и возобновление транспортировки газа невозможно из-за активных боевых действий", — говорится в заявлении.Ранее Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/obstrel-1790236242.html

луганская область

украина

россия

луганская народная республика

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, луганская область, украина, россия, луганская народная республика, европа