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Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/doma-1790150817.html
Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин
Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.05.2022
Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин
Почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел украинских военных, подлежат сносу, вместо них будет строиться новое жилье, сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:34
2022-05-23T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
денис пушилин
днр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел украинских военных, подлежат сносу, вместо них будет строиться новое жилье, сообщил глава Донецкой народной республике Денис Пушилин."С учетом того, что противник иногда поступал достаточно цинично, то есть были прямые наводки из танков и тяжелой артиллерии по многоэтажным домам. То есть эти дома в большей степени, наверное, 99,9 процентов из них, трудно мне представить исключения из этого правила. Эти дома пойдут под снос. Вместо них будет строиться новое жилье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.
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россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, денис пушилин, днр
13:34 23.05.2022
 
Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел ВСУ, подлежат сносу

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе жилого дома в Мариуполе
Местный житель во дворе жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Местный житель во дворе жилого дома в Мариуполе
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел украинских военных, подлежат сносу, вместо них будет строиться новое жилье, сообщил глава Донецкой народной республике Денис Пушилин.
"С учетом того, что противник иногда поступал достаточно цинично, то есть были прямые наводки из танков и тяжелой артиллерии по многоэтажным домам. То есть эти дома в большей степени, наверное, 99,9 процентов из них, трудно мне представить исключения из этого правила. Эти дома пойдут под снос. Вместо них будет строиться новое жилье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку
Четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДенис ПушилинДНР
 
 
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