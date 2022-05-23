https://ria.ru/20220523/doma-1790150817.html

Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин

Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.05.2022

Попавшие под обстрел дома в Мариуполе подлежат сносу, заявил Пушилин

Почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел украинских военных, подлежат сносу, вместо них будет строиться новое жилье, сообщил глава Донецкой народной... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:34

2022-05-23T13:34

2022-05-23T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

денис пушилин

днр

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Почти все дома в Мариуполе, попавшие под обстрел украинских военных, подлежат сносу, вместо них будет строиться новое жилье, сообщил глава Донецкой народной республике Денис Пушилин."С учетом того, что противник иногда поступал достаточно цинично, то есть были прямые наводки из танков и тяжелой артиллерии по многоэтажным домам. То есть эти дома в большей степени, наверное, 99,9 процентов из них, трудно мне представить исключения из этого правила. Эти дома пойдут под снос. Вместо них будет строиться новое жилье", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, денис пушилин, днр