https://ria.ru/20220523/dollar-1790093379.html

Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов

Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов - РИА Новости, 23.05.2022

Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов

Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро - торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:13

2022-05-23T10:13

2022-05-23T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро - торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1,51 рубля, до 58,72 рубля, евро - на 1,33 рубля, до 61,47 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 58,6 рубля, евро - до 60,75 рубля.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия