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Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов
Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов - РИА Новости, 23.05.2022
Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов
Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро - торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:13
2022-05-23T10:13
2022-05-23T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль укрепляется к основным инвалютам и прибавляет более 1 рубля: доллар опустился ниже 59 рублей, евро - торгуется около 61,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1,51 рубля, до 58,72 рубля, евро - на 1,33 рубля, до 61,47 рубля. При этом минутами ранее доллар опускался до 58,6 рубля, евро - до 60,75 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
10:13 23.05.2022 (обновлено: 10:18 23.05.2022)
Курс доллара опустился ниже 60 рублей в начале торгов
Курс доллара опустился до 59,83 рубля в начале торгов