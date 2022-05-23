https://ria.ru/20220523/dnr-1790159494.html
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики - РИА Новости, 23.05.2022
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики
Количество заминированных полей в ДНР, которые должны были быть использованы для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:59
2022-05-23T13:59
2022-05-23T14:03
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество заминированных полей в ДНР, которые должны были быть использованы для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по разминированию может занять годы, заявил глава МЧС республики Алексей Костурбицкий."Количество заминированных (посевных - ред.) полей исчисляется десятками тысяч гектаров. Работа эта (по разминированию - ред.) продолжается ежедневно", - сказал Костурбицкий в эфире Первого канала.Разминирование полей "будет проходить не один день и не один год", добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
13:59 23.05.2022 (обновлено: 14:03 23.05.2022)
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики
МЧС ДНР: в республике заминированы десятки тысяч гектаров посевных полей