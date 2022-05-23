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В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики - РИА Новости, 23.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики - РИА Новости, 23.05.2022
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики
Количество заминированных полей в ДНР, которые должны были быть использованы для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:59
2022-05-23T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество заминированных полей в ДНР, которые должны были быть использованы для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по разминированию может занять годы, заявил глава МЧС республики Алексей Костурбицкий."Количество заминированных (посевных - ред.) полей исчисляется десятками тысяч гектаров. Работа эта (по разминированию - ред.) продолжается ежедневно", - сказал Костурбицкий в эфире Первого канала.Разминирование полей "будет проходить не один день и не один год", добавил министр.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
13:59 23.05.2022 (обновлено: 14:03 23.05.2022)
 
В ДНР заминированы десятки тысяч гектаров полей, заявило МЧС республики

МЧС ДНР: в республике заминированы десятки тысяч гектаров посевных полей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы МЧС ДНР
Саперы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество заминированных полей в ДНР, которые должны были быть использованы для посевной кампании, исчисляется десятками тысяч гектаров, работа по разминированию может занять годы, заявил глава МЧС республики Алексей Костурбицкий.
"Количество заминированных (посевных - ред.) полей исчисляется десятками тысяч гектаров. Работа эта (по разминированию - ред.) продолжается ежедневно", - сказал Костурбицкий в эфире Первого канала.
Рабочие выгружают зерно с Украины, которое будет храниться на складе в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00
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Разминирование полей "будет проходить не один день и не один год", добавил министр.
 
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