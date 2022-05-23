https://ria.ru/20220523/dnr-1790084995.html

В ДНР за 96 дней погибли 123 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за 96 дней погибли 123 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.05.2022

В ДНР за 96 дней погибли 123 мирных жителя при обстрелах со стороны ВСУ

Украинские войска с 17 февраля свыше 3,1 тысячи раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 123 мирных жителя, ранены 558 человек, включая... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:42

2022-05-23T09:42

2022-05-23T09:58

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 мая – РИА Новости. Украинские войска с 17 февраля свыше 3,1 тысячи раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, погибли 123 мирных жителя, ранены 558 человек, включая 45 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 96 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3154 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2866", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Всего выпущено 29 375 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 11 ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 27 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 4755 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", уточняет представительство.За этот период погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 558 мирных жителей, среди них 45 детей, приводит данные организация. Повреждены 3573 жилых дома, 755 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 48 медицинских учреждений, 130 образовательных учреждений, 222 объекта социального обеспечения, 27 объектов критической инфраструктуры, 328 объектов электро-, водо- и газоснабжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, сцкк