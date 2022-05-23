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Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома - РИА Новости, 23.05.2022
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Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома
Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома - РИА Новости, 23.05.2022
Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома
Троих мальчиков, сбежавших из детсада на севере Москвы, нашли дома у одного из них, администрация проводит служебное расследование, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:29
2022-05-23T15:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Троих мальчиков, сбежавших из детсада на севере Москвы, нашли дома у одного из них, администрация проводит служебное расследование, рассказала РИА Новости заместитель директора школы №597 Евгения Заманова.Ранее столичная прокуратура сообщила, что "23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина". Мальчиков потом нашли.По словам Замановой, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Воспитатель, обнаружив пропажу детей, незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям."Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны", - заявила собеседница.
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происшествия, москва
15:29 23.05.2022
 
Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома

Мальчиков, сбежавших из детского сада на севере Москвы, нашли дома у одного из них

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Троих мальчиков, сбежавших из детсада на севере Москвы, нашли дома у одного из них, администрация проводит служебное расследование, рассказала РИА Новости заместитель директора школы №597 Евгения Заманова.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что "23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина". Мальчиков потом нашли.
По словам Замановой, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Воспитатель, обнаружив пропажу детей, незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям.
"Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны", - заявила собеседница.
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