https://ria.ru/20220523/detsad-1790189144.html

Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома

Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома - РИА Новости, 23.05.2022

Мальчиков, сбежавших из детсада в Москве, нашли дома

Троих мальчиков, сбежавших из детсада на севере Москвы, нашли дома у одного из них, администрация проводит служебное расследование, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:29

2022-05-23T15:29

2022-05-23T15:29

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Троих мальчиков, сбежавших из детсада на севере Москвы, нашли дома у одного из них, администрация проводит служебное расследование, рассказала РИА Новости заместитель директора школы №597 Евгения Заманова.Ранее столичная прокуратура сообщила, что "23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина". Мальчиков потом нашли.По словам Замановой, во время прогулки трое воспитанников покинули территорию дошкольного отделения. Воспитатель, обнаружив пропажу детей, незамедлительно вызвала сотрудников полиции и сообщила о случившемся родителям."Детей нашли дома у одного из мальчиков, который живет поблизости. С ними все в порядке, их здоровью ничего не угрожает. В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в ситуации будут наказаны", - заявила собеседница.

https://ria.ru/20220408/rebenok-1782433275.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, москва