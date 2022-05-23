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Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы
Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы - РИА Новости, 23.05.2022
Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы
Прокуратура Москвы начала проверку после самовольного ухода трех шестилетних мальчиков из детского сада на севере города, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:29
2022-05-23T14:29
2022-05-23T15:17
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после самовольного ухода трех шестилетних мальчиков из детского сада на севере города, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мальчики уже найдены, их жизнь и здоровье вне опасности.Уточняется, что Головинская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва
14:29 23.05.2022 (обновлено: 15:17 23.05.2022)
Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы
Прокуратура начала проверку после того, как трое мальчиков сбежали из детсада в Москве
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
Прокуратура Москвы начала проверку после самовольного ухода трех шестилетних мальчиков из детского сада на севере города, сообщает пресс-служба
столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мальчики уже найдены, их жизнь и здоровье вне опасности.
Уточняется, что Головинская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.