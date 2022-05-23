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Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы

Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы - РИА Новости, 23.05.2022

Трое мальчиков сбежали из детского сада на севере Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку после самовольного ухода трех шестилетних мальчиков из детского сада на севере города, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:29

2022-05-23T14:29

2022-05-23T15:17

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после самовольного ухода трех шестилетних мальчиков из детского сада на севере города, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, 23 мая трое шестилетних детей, оставшись без присмотра ответственных лиц, самовольно покинули дошкольное учреждение, расположенное на улице Лавочкина", - говорится в сообщении. По информации ведомства, мальчики уже найдены, их жизнь и здоровье вне опасности.Уточняется, что Головинская межрайонная прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва