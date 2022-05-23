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Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве - РИА Новости, 23.05.2022
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Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве
Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве - РИА Новости, 23.05.2022
Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве
Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несёт ядерная война, и словах одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:27
2022-05-23T09:27
в мире
андрей сахаров
олег дерипаска
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несёт ядерная война, и словах одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея Сахарова о том, что это "коллективное самоубийство"."Этот человек (Сахаров - ред.) как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир", - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.По его словам, "коллективное самоубийство", как Сахаров называл любую ядерную войну, — это явно не выход"."Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", - добавил миллиардер.Дерипаска отметил, что "праздновавшийся 21 мая в МГУ День физика совпал со 101-м днём рождения лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова"."Но за день до праздника стало известно, что на физическом факультете была отменена лекция, посвящённая Андрею Дмитриевичу. А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием "Опасность термоядерной войны", - заявил бизнесмен.
https://ria.ru/20220519/atom-1789460063.html
https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789416905.html
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в мире, андрей сахаров, олег дерипаска, безопасность
09:27 23.05.2022
 
Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве

Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несет ядерная война

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несёт ядерная война, и словах одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея Сахарова о том, что это "коллективное самоубийство".
"Этот человек (Сахаров - ред.) как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир", - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:56
Ядерное оружие помогло России сохраниться, заявил глава "Росатома"
По его словам, "коллективное самоубийство", как Сахаров называл любую ядерную войну, — это явно не выход".
"Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", - добавил миллиардер.
Дерипаска отметил, что "праздновавшийся 21 мая в МГУ День физика совпал со 101-м днём рождения лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова".
"Но за день до праздника стало известно, что на физическом факультете была отменена лекция, посвящённая Андрею Дмитриевичу. А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием "Опасность термоядерной войны", - заявил бизнесмен.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:55
Россия ни разу не грозила никаким ядерным оружием, заявил МИД
 
В миреАндрей СахаровОлег ДерипаскаБезопасность
 
 
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