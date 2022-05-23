https://ria.ru/20220523/deripaska-1790082346.html

Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве

Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве - РИА Новости, 23.05.2022

Дерипаска напомнил об опасности ядерной войны и коллективном самоубийстве

Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несёт ядерная война, и словах одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:27

2022-05-23T09:27

2022-05-23T09:27

в мире

андрей сахаров

олег дерипаска

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска призвал помнить об опасности, которая несёт ядерная война, и словах одного из создателей советской водородной бомбы академика Андрея Сахарова о том, что это "коллективное самоубийство"."Этот человек (Сахаров - ред.) как никто другой понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир", - написал Дерипаска в своём Telegram-канале.По его словам, "коллективное самоубийство", как Сахаров называл любую ядерную войну, — это явно не выход"."Человечеству давно было пора повзрослеть. Хотя бы к 101-летию Андрея Дмитриевича", - добавил миллиардер.Дерипаска отметил, что "праздновавшийся 21 мая в МГУ День физика совпал со 101-м днём рождения лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова"."Но за день до праздника стало известно, что на физическом факультете была отменена лекция, посвящённая Андрею Дмитриевичу. А ведь сегодня вновь актуальной становится его работа под названием "Опасность термоядерной войны", - заявил бизнесмен.

https://ria.ru/20220519/atom-1789460063.html

https://ria.ru/20220519/oruzhie-1789416905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей сахаров, олег дерипаска, безопасность