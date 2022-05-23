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Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал - РИА Новости, 23.05.2022
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Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал - РИА Новости, 23.05.2022
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал
Китайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к аплодисментам в адрес Владимира Зеленского после его выступления. Об этом РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:00
2022-05-23T17:54
владимир путин
россия
давос
сша
ситуация в днр и лнр
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Китайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к аплодисментам в адрес Владимира Зеленского после его выступления. Об этом заявил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей КНР в окружении аплодирующих людей."Аплодировали стоя (все. — Прим. ред.), за исключением делегации из Китая, (члены. — Прим. ред.) которой просидели все время оваций, а потом они вышли, после того, как я сделал этот снимок", — рассказал Маккол.По его мнению, делегация тем самым послала "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки, предприятия IT-сектора. Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Полный запрет на импорт обсуждается, но не согласован странами Евросоюза. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить добычу.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — "это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике". Он также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220501/davos-1786363554.html
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владимир путин, россия, давос, сша, ситуация в днр и лнр, в мире
16:00 23.05.2022 (обновлено: 17:54 23.05.2022)
 
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал

Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Китайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к аплодисментам в адрес Владимира Зеленского после его выступления. Об этом заявил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.
В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих представителей КНР в окружении аплодирующих людей.
"Аплодировали стоя (все. — Прим. ред.), за исключением делегации из Китая, (члены. — Прим. ред.) которой просидели все время оваций, а потом они вышли, после того, как я сделал этот снимок", — рассказал Маккол.
По его мнению, делегация тем самым послала "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".
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Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки, предприятия IT-сектора.
Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Полный запрет на импорт обсуждается, но не согласован странами Евросоюза. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить добычу.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — "это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике". Он также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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