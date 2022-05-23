16:00 23.05.2022 (обновлено: 17:54 23.05.2022)
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе покинула зал
Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал
© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Китайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе не присоединилась к аплодисментам в адрес Владимира Зеленского после его выступления. Об этом заявил член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол.
"Аплодировали стоя (все. — Прим. ред.), за исключением делегации из Китая, (члены. — Прим. ред.) которой просидели все время оваций, а потом они вышли, после того, как я сделал этот снимок", — рассказал Маккол.
По его мнению, делегация тем самым послала "четкий сигнал" — "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского".
Зеленский во время выступления на международном экономическом форуме в Давосе снова призвал участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки, предприятия IT-сектора.
Западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Полный запрет на импорт обсуждается, но не согласован странами Евросоюза. Курс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить добычу.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — "это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике". Он также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
22 мая, 00:15Всемирный экономический форум в Давосе