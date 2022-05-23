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Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима"
Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 23.05.2022
Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима"
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали первый тизер седьмой части культовой франшизы "Миссия невыполнима". Об этом пишет IGN. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:26
2022-05-23T17:26
2022-05-23T17:26
культура
новости культуры
кино и сериалы
миссия невыполнима
том круз
генри кавилл
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали первый тизер седьмой части культовой франшизы "Миссия невыполнима". Об этом пишет IGN.Том Круз вернулся к роли агента Итана Ханта. Голливудская звезда известен тем, что сам выполняет трюки, и, судя ролику, в предстоящем фильме будет много экшен-сцен. В видео есть погони на лошадях, автомобиле и эпизод на мотоцикле в горах. В видео также попала сцена в мчащемся поезде, в которой Хант изо всех сил пытается не сорваться с его крыши. Режиссер — Кристофер Маккуорри. Лента выйдет с подзаголовком "Dead Reckoning: Part 1". В предыдущем фильме франшизы Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. На дело он отправился со своей командой и агентом Августом Уокером (Генри Кавилл). Последний должен был присматривать за Хантом, ведь его методы не всегда нравятся руководству. Впрочем, то, как подходит к выполнению заданий Уокер, тоже вызывает вопросы. Этот громила известен тем, что пускает в ход кулаки. Он заносчив, не уважает коллег и не очень разбирается в технологиях, которые использует команда Ханта. Из-за него в какой-то момент миссия была на грани срыва. Но Август не так прост, как кажется на первый взгляд.Премьера седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, миссия невыполнима, том круз, генри кавилл
Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима"
Вышел первый тизер новой части франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали
первый тизер седьмой части культовой франшизы "Миссия невыполнима". Об этом пишет
IGN.
Том Круз вернулся к роли агента Итана Ханта. Голливудская звезда известен тем, что сам выполняет трюки, и, судя ролику, в предстоящем фильме будет много экшен-сцен. В видео есть погони на лошадях, автомобиле и эпизод на мотоцикле в горах. В видео также попала сцена в мчащемся поезде, в которой Хант изо всех сил пытается не сорваться с его крыши.
Режиссер — Кристофер Маккуорри. Лента выйдет
с подзаголовком "Dead Reckoning: Part 1".
В предыдущем фильме франшизы Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. На дело он отправился со своей командой и агентом Августом Уокером (Генри Кавилл). Последний должен был присматривать за Хантом, ведь его методы не всегда нравятся руководству. Впрочем, то, как подходит к выполнению заданий Уокер, тоже вызывает вопросы. Этот громила известен тем, что пускает в ход кулаки. Он заносчив, не уважает коллег и не очень разбирается в технологиях, которые использует команда Ханта. Из-за него в какой-то момент миссия была на грани срыва. Но Август не так прост, как кажется на первый взгляд.
Премьера седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.