https://ria.ru/20220523/cruise-1790188083.html

Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима"

Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 23.05.2022

Том Круз уходит от погони в тизере новой части проекта "Миссия невыполнима"

На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали первый тизер седьмой части культовой франшизы "Миссия невыполнима". Об этом пишет IGN. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:26

2022-05-23T17:26

2022-05-23T17:26

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миссия невыполнима

том круз

генри кавилл

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На YouTube-канале Paramount Pictures опубликовали первый тизер седьмой части культовой франшизы "Миссия невыполнима". Об этом пишет IGN.Том Круз вернулся к роли агента Итана Ханта. Голливудская звезда известен тем, что сам выполняет трюки, и, судя ролику, в предстоящем фильме будет много экшен-сцен. В видео есть погони на лошадях, автомобиле и эпизод на мотоцикле в горах. В видео также попала сцена в мчащемся поезде, в которой Хант изо всех сил пытается не сорваться с его крыши. Режиссер — Кристофер Маккуорри. Лента выйдет с подзаголовком "Dead Reckoning: Part 1". В предыдущем фильме франшизы Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. На дело он отправился со своей командой и агентом Августом Уокером (Генри Кавилл). Последний должен был присматривать за Хантом, ведь его методы не всегда нравятся руководству. Впрочем, то, как подходит к выполнению заданий Уокер, тоже вызывает вопросы. Этот громила известен тем, что пускает в ход кулаки. Он заносчив, не уважает коллег и не очень разбирается в технологиях, которые использует команда Ханта. Из-за него в какой-то момент миссия была на грани срыва. Но Август не так прост, как кажется на первый взгляд.Премьера седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.

https://ria.ru/20220520/hulk-1789669664.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, миссия невыполнима, том круз, генри кавилл