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Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"

Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 30.04.2022

Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"

Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning: Part 1", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:39

2022-04-30T00:39

2022-04-30T00:39

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning: Part 1", пишет The Hollywood Reporter. Словосочетание можно перевести как "счисление координат". Так называется метод определения местоположения корабля, когда известны исходные координаты и параметры движения, а внешние ориентиры недоступны. Впрочем, подзаголовок можно перевести иначе. Например, как "расплата за смерть". Какой вариант ближе к сюжету, с уверенностью сказать пока нельзя — подробности предстоящего боевика не разглашаются.Первый фильм франшизы вышел в 1996 году. Главную роль во всех проектах серии исполняет Том Круз. Его герой — агент Итан Хант. Вместе со своей командой он способен сорвать коварные планы злодеев. Сложнейшие трюки в фильмах Круз выполняет сам. Например, он учился управлять вертолетом ради ленты 2018 года, вышедшей с подзаголовком "Последствия". В ней Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. Ему помогали преданные друзья и агент Август Уокер (Генри Кавилл), назначенный присматривать за Хантом. Уокер — настоящий громила. Он известен тем, что часто размахивает кулаками. Из-за его высокомерия и своеобразной подготовки операция к какой-то момент была на грани срыва. Впрочем Август не так прост, как кажется на первый взгляд. Премьера седьмой части франшизы запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, том круз, знаменитости, звезды, генри кавилл