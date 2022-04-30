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Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"
Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" - РИА Новости, 30.04.2022
Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"
Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning: Part 1", пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T00:39
2022-04-30T00:39
2022-04-30T00:39
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning: Part 1", пишет The Hollywood Reporter. Словосочетание можно перевести как "счисление координат". Так называется метод определения местоположения корабля, когда известны исходные координаты и параметры движения, а внешние ориентиры недоступны. Впрочем, подзаголовок можно перевести иначе. Например, как "расплата за смерть". Какой вариант ближе к сюжету, с уверенностью сказать пока нельзя — подробности предстоящего боевика не разглашаются.Первый фильм франшизы вышел в 1996 году. Главную роль во всех проектах серии исполняет Том Круз. Его герой — агент Итан Хант. Вместе со своей командой он способен сорвать коварные планы злодеев. Сложнейшие трюки в фильмах Круз выполняет сам. Например, он учился управлять вертолетом ради ленты 2018 года, вышедшей с подзаголовком "Последствия". В ней Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. Ему помогали преданные друзья и агент Август Уокер (Генри Кавилл), назначенный присматривать за Хантом. Уокер — настоящий громила. Он известен тем, что часто размахивает кулаками. Из-за его высокомерия и своеобразной подготовки операция к какой-то момент была на грани срыва. Впрочем Август не так прост, как кажется на первый взгляд. Премьера седьмой части франшизы запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, том круз, знаменитости, звезды, генри кавилл
Объявлено полное название седьмой части франшизы "Миссия невыполнима"
Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning"
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" получила подзаголовок "Dead Reckoning: Part 1", пишет
The Hollywood Reporter.
Словосочетание можно перевести как "счисление координат". Так называется метод определения местоположения корабля, когда известны исходные координаты и параметры движения, а внешние ориентиры недоступны.
Впрочем, подзаголовок можно перевести иначе. Например, как "расплата за смерть". Какой вариант ближе к сюжету, с уверенностью сказать пока нельзя — подробности предстоящего боевика не разглашаются.
Первый фильм франшизы вышел в 1996 году. Главную роль во всех проектах серии исполняет Том Круз. Его герой — агент Итан Хант. Вместе со своей командой он способен сорвать коварные планы злодеев.
Сложнейшие трюки в фильмах Круз выполняет сам. Например, он учился управлять вертолетом ради ленты 2018 года, вышедшей с подзаголовком "Последствия". В ней Хант пытался вычислить и обезвредить террориста Джона Ларка. Ему помогали преданные друзья и агент Август Уокер (Генри Кавилл), назначенный присматривать за Хантом. Уокер — настоящий громила. Он известен тем, что часто размахивает кулаками. Из-за его высокомерия и своеобразной подготовки операция к какой-то момент была на грани срыва. Впрочем Август не так прост, как кажется на первый взгляд.
Премьера седьмой части франшизы запланирована на 14 июля 2023 года. Восьмая, и предположительно последняя, выйдет в американский прокат 28 июня 2024.