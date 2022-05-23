https://ria.ru/20220523/borrel-1790129097.html

Песков прокомментировал заявления Борреля про "евроармию"

Песков прокомментировал заявления Борреля про "евроармию" - РИА Новости, 23.05.2022

Песков прокомментировал заявления Борреля про "евроармию"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, заявил... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:26

2022-05-23T12:26

2022-05-23T12:52

в мире

европа

украина

дмитрий песков

жозеп боррель

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне российской спецоперации на Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил."В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе, и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220522/zapasy-1790054760.html

европа

украина

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Дарья Буймова

в мире, европа, украина, дмитрий песков, жозеп боррель