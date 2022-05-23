https://ria.ru/20220523/bog-1790131233.html

Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы

Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы - РИА Новости, 23.05.2022

Кравцов предложил писать слово "Бог" с заглавной буквы

Новый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово "Бог" с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:35

2022-05-23T12:35

2022-05-23T15:49

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

общество

сергей кравцов

религия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово "Бог" с заглавной буквы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Постановлением правительства от 8 августа 2021 года образована правительственная комиссия по русскому языку. В рамках комиссии были рассмотрены и одобрены основные правила русской орфографии."Одна из важнейших задач, которая стоит перед нами - сохранение и развитие русского языка… Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, также как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых", - сказал Кравцов на церемонии открытия ХХХ Международных образовательных чтений.Ранее Минпросвещения опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации проект постановления "Об утверждении основных правил русской орфографии". Согласно предложенным в нем правилам, с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле. Собственные имена языческих божеств тоже предлагается писать с прописной буквы, например, Марс, Юнона, Перун.Написание имен Бога с маленькой буквы не было обязательным и употреблялось для сознательного уничижения в советские времена, закрепление заглавной буквы предложенными Минпросвещения правилами – положительный шаг, говорил ранее РИА Новости настоятель храма Святой Татианы при МГУ, зампред информационной комиссии Московской епархии протоиерей Владимир Вигилянский.

https://ria.ru/20220411/bukva-1782973197.html

https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, общество, сергей кравцов, религия