https://ria.ru/20220523/bmw-1790118817.html

В BMW заявили о риске остановки производства без российского газа

В BMW заявили о риске остановки производства без российского газа - РИА Новости, 23.05.2022

В BMW заявили о риске остановки производства без российского газа

Немецкая автомобильная промышленность может испытать серьезные трудности в случае перебоя или прекращения поставок газа из России, заявил в интервью Reuters... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:57

2022-05-23T11:57

2022-05-23T12:36

германия

россия

bmw ag

природный газ

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Немецкая автомобильная промышленность может испытать серьезные трудности в случае перебоя или прекращения поставок газа из России, заявил в интервью Reuters член совета директоров BMW Милан Неделькович.По словам Недельковича, сейчас компания ищет способы сократить зависимость от российских энергоносителей. Так, рассматривают возможность установки солнечных панелей и транспортировки водорода, который "более чем способен снизить спрос на газ или же вовсе заменить его".Ранее в понедельник глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек отметил прогресс в вопросе освобождении страны от российского газа, зависимость от которого, по его словам, продлится еще немного. Вместе с тем еще две недели назад министр заявил, что немцам удастся "в какой-то степени" пережить зиму без поставок из России, в том числе, при условии значительной экономии энергии.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220511/germaniya-1787940450.html

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германия, россия, bmw ag, природный газ, экономика, санкции в отношении россии