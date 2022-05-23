11:57 23.05.2022 (обновлено: 12:36 23.05.2022)
В BMW заявили о риске остановки производства без российского газа
Представитель BMW Неделькович заявил о риске остановки производства без российского газа
Логотип компании BMW . Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Немецкая автомобильная промышленность может испытать серьезные трудности в случае перебоя или прекращения поставок газа из России, заявил в интервью Reuters член совета директоров BMW Милан Неделькович.
"На нашу индустрию приходится около 37 процентов от общего потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор встанет", — уточнил он, добавив, что в прошлом году 54 процента потребляемой автоконцерном энергии пришлось именно на голубое топливо.
По словам Недельковича, сейчас компания ищет способы сократить зависимость от российских энергоносителей. Так, рассматривают возможность установки солнечных панелей и транспортировки водорода, который "более чем способен снизить спрос на газ или же вовсе заменить его".
Ранее в понедельник глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек отметил прогресс в вопросе освобождении страны от российского газа, зависимость от которого, по его словам, продлится еще немного. Вместе с тем еще две недели назад министр заявил, что немцам удастся "в какой-то степени" пережить зиму без поставок из России, в том числе, при условии значительной экономии энергии.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего ограничительные меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из страны. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.