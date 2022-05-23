https://ria.ru/20220523/bezopasnost-1790081501.html

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией по безопасности

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией по безопасности - РИА Новости, 23.05.2022

Глава МИД Мали рассказал о сотрудничестве с Россией по безопасности

Сотрудничество с РФ по безопасности приносит впечатляющие результаты, армия Мали перешла в наступление против террористов, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:21

2022-05-23T09:21

2022-05-23T10:26

сергей лавров

мали

россия

бамако

в мире

абдулай диоп

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество с РФ по безопасности приносит впечатляющие результаты, армия Мали перешла в наступление против террористов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп."Мали поддерживает военно-техническое сотрудничество с Россией на государственном уровне. И этому партнерству уже не один год. В 2019 году оно было возобновлено в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве, по этому соглашению Мали закупает у России военную технику, самолеты, оружие и другое оборудование. Вместе с этим также предоставляется техническая поддержка и специалисты, которые сейчас присутствуют на территории Мали", - рассказал глава МИД Мали."Должен вам сказать, что наше сотрудничество с Россией уже приносит впечатляющие хорошие результаты. Сегодня Мали благодаря помощи России может самостоятельно проводить разведку, а также атаковать с воздуха. Военные операции, которые сейчас ведутся, полностью координируются малийскими силами обороны и безопасности", - подчеркнул он.По его словам, военные операции теперь проводятся почти по всей территории страны, благодаря поставкам техники и вооружения из России изменилась и стратегия сил безопасности и обороны Мали."Какое-то время мы оставались на местах, в лагерях, и террористы нас атаковали. Теперь же армия Мали перешла в наступление, наши войска стали более мобильными благодаря авиации, которая помогает солдатам перемещаться. Мы наступаем, идем в атаку и благодаря этим масштабным операциям террористической группировке наносятся удары", - пояснил Диоп.Ранее по итогам переговоров с главой МИД Мали министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и дальше будет оказывать Бамако поддержку в повышении боеспособности военных сил страны, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы кризисы в Африке были урегулированы как можно скорее.Визит главы МИД Мали в Россию проходил на фоне попытки военного переворота в африканской стране. Ранее министерство территориального управления и децентрализации Мали заявило, что поддерживаемые "западным государством" военные совершили попытку государственного переворота в Мали в ночь с 11 на 12 мая, однако силам обороны и безопасности страны удалось ее пресечь.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода.Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220520/mali-1789722015.html

https://ria.ru/20220520/mali-1789684840.html

https://ria.ru/20220517/mali-1788974877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей лавров, мали, россия, бамако, в мире, абдулай диоп