В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР
Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в школе
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию
Дети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в местной школе, сообщает правительство Приамурья.
"Всего в благовещенской школе №12 обучается 1200 учеников. Недавно к ним присоединились ещё 11 ребят – это дети, чьи родители приехали в столицу Приамурья из ДНР и ЛНР. Двенадцатая школа для обучения ребят была выбрана не случайно. Специалисты министерства образования и науки Приамурья предложили учиться здесь из-за близости образовательного учреждения к пункту временного размещения, где проживают вынужденные переселенцы", - говорится в сообщении.
Из 11 школьников, прибывших в Благовещенск, шестеро – ученики начальных классов. В школе детям и их родителям объяснили, как работает пропускная система, показали кабинеты физики, математики, истории, информатики, мастерскую, столовую и спортивный зал. Каждому ученику из семей вынужденных переселенцев вручили портфель со школьными принадлежностями, их собрали при помощи благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта".
"Выпускников среди новых учеников нет. В основном это ребята с первого по восьмой класс. Мы их зачислили в нашу школу, и здесь они могут продолжать обучение в следующем учебном году. Сейчас мы будем работать с ребятами в ускоренном темпе, чтобы с 1 сентября они влились в учебный процесс вместе с другими учениками", - рассказал директор школы №12 Дмитрий Продашанов.
Как уточняет правительство Приамурья, педагоги выяснят уровень школьной подготовки детей, это поможет завершить учебный год и перейти в следующий класс 1 сентября. Обучение вынужденных переселенцев может занять первый месяц лета - некоторые ребята не учились несколько месяцев. Детям бесплатно выдадут учебники, универсальную карту школьника "Пионер", для учеников начальных классов организуют бесплатное питание. Они получат и возможность заниматься дополнительным образованием, у ребят есть пожелания по спортивным секциям, хореографическим кружкам.
Кроме Благовещенска семьи вынужденных переселенцев проживают в городе Свободный, где четверо детей получают образование в местной школе, и в поселке городского типа Магдагачи, где учится один ребенок. По данным властей, в каждом муниципалитете области есть "опорная" школа, которая готова принять детей переселенцев из ДНР и ЛНР.