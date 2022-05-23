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В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.05.2022
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В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР
В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 23.05.2022
В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР
Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в местной школе, сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:16
2022-05-23T09:16
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в местной школе, сообщает правительство Приамурья."Всего в благовещенской школе №12 обучается 1200 учеников. Недавно к ним присоединились ещё 11 ребят – это дети, чьи родители приехали в столицу Приамурья из ДНР и ЛНР. Двенадцатая школа для обучения ребят была выбрана не случайно. Специалисты министерства образования и науки Приамурья предложили учиться здесь из-за близости образовательного учреждения к пункту временного размещения, где проживают вынужденные переселенцы", - говорится в сообщении.Из 11 школьников, прибывших в Благовещенск, шестеро – ученики начальных классов. В школе детям и их родителям объяснили, как работает пропускная система, показали кабинеты физики, математики, истории, информатики, мастерскую, столовую и спортивный зал. Каждому ученику из семей вынужденных переселенцев вручили портфель со школьными принадлежностями, их собрали при помощи благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта".Как уточняет правительство Приамурья, педагоги выяснят уровень школьной подготовки детей, это поможет завершить учебный год и перейти в следующий класс 1 сентября. Обучение вынужденных переселенцев может занять первый месяц лета - некоторые ребята не учились несколько месяцев. Детям бесплатно выдадут учебники, универсальную карту школьника "Пионер", для учеников начальных классов организуют бесплатное питание. Они получат и возможность заниматься дополнительным образованием, у ребят есть пожелания по спортивным секциям, хореографическим кружкам.Кроме Благовещенска семьи вынужденных переселенцев проживают в городе Свободный, где четверо детей получают образование в местной школе, и в поселке городского типа Магдагачи, где учится один ребенок. По данным властей, в каждом муниципалитете области есть "опорная" школа, которая готова принять детей переселенцев из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786188342.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, благовещенск, общество
09:16 23.05.2022
 
В благовещенской школе начали учебу дети беженцев из ЛНР и ДНР

Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в школе

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию
Дети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дети в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая – РИА Новости. Дети беженцев из ЛНР и ДНР, прибывших в приамурский Благовещенск, начали учиться в местной школе, сообщает правительство Приамурья.
"Всего в благовещенской школе №12 обучается 1200 учеников. Недавно к ним присоединились ещё 11 ребят – это дети, чьи родители приехали в столицу Приамурья из ДНР и ЛНР. Двенадцатая школа для обучения ребят была выбрана не случайно. Специалисты министерства образования и науки Приамурья предложили учиться здесь из-за близости образовательного учреждения к пункту временного размещения, где проживают вынужденные переселенцы", - говорится в сообщении.
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Из 11 школьников, прибывших в Благовещенск, шестеро – ученики начальных классов. В школе детям и их родителям объяснили, как работает пропускная система, показали кабинеты физики, математики, истории, информатики, мастерскую, столовую и спортивный зал. Каждому ученику из семей вынужденных переселенцев вручили портфель со школьными принадлежностями, их собрали при помощи благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения "Доброта".
"Выпускников среди новых учеников нет. В основном это ребята с первого по восьмой класс. Мы их зачислили в нашу школу, и здесь они могут продолжать обучение в следующем учебном году. Сейчас мы будем работать с ребятами в ускоренном темпе, чтобы с 1 сентября они влились в учебный процесс вместе с другими учениками", - рассказал директор школы №12 Дмитрий Продашанов.
Как уточняет правительство Приамурья, педагоги выяснят уровень школьной подготовки детей, это поможет завершить учебный год и перейти в следующий класс 1 сентября. Обучение вынужденных переселенцев может занять первый месяц лета - некоторые ребята не учились несколько месяцев. Детям бесплатно выдадут учебники, универсальную карту школьника "Пионер", для учеников начальных классов организуют бесплатное питание. Они получат и возможность заниматься дополнительным образованием, у ребят есть пожелания по спортивным секциям, хореографическим кружкам.
Кроме Благовещенска семьи вынужденных переселенцев проживают в городе Свободный, где четверо детей получают образование в местной школе, и в поселке городского типа Магдагачи, где учится один ребенок. По данным властей, в каждом муниципалитете области есть "опорная" школа, которая готова принять детей переселенцев из ДНР и ЛНР.
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